للمرة الأولى.. البابا‭ ‬فرنسيس يسمح للنساء بالتصويت في اجتماع للأساقفة

وافق البابا فرنسيس بابا الفاتيكان على السماح للنساء بالتصويت للمرة الأولى في اجتماع عالمي للأساقفة من المقرر عقده، في أكتوبر/ تشرين الأول، في خطوة تاريخية قد تؤدي إلى مزيد من الشمولية في صنع القرار بالكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

وكانت النساء في السابق يسمح لهن بحضور اجتماعات المجمع الكنسي، وهو هيئة استشارية بابوية، كمستمعات دون أن يكون لهن حق التصويت.

وسيسمح هذا القرار الثوري الذي أُعلن عنه، اليوم الأربعاء، لخمس راهبات بالتصويت.