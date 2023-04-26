للمرة الأولى.. البابا فرنسيس يسمح للنساء بالتصويت في اجتماع للأساقفة
وافق البابا فرنسيس بابا الفاتيكان على السماح للنساء بالتصويت للمرة الأولى في اجتماع عالمي للأساقفة من المقرر عقده، في أكتوبر/ تشرين الأول، في خطوة تاريخية قد تؤدي إلى مزيد من الشمولية في صنع القرار بالكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
وكانت النساء في السابق يسمح لهن بحضور اجتماعات المجمع الكنسي، وهو هيئة استشارية بابوية، كمستمعات دون أن يكون لهن حق التصويت.
وسيسمح هذا القرار الثوري الذي أُعلن عنه، اليوم الأربعاء، لخمس راهبات بالتصويت.
وقرر البابا أيضًا إدراج من أسمتهم وثيقة للفاتيكان "70 عضوًا من غير الأساقفة يمثلون مجموعات مختلفة من المؤمنين من شعب الرب".
وبموجب هذه الوثيقة، سيختار البابا 70 شخصًا من الكهنة والراهبات والشمامسة وعامة الكاثوليك من قائمة تضم 140 شخصًا توصي بها مؤتمرات الأساقفة الوطنيين، وتقدم البعض بطلبات إلى مؤتمرات الأساقفة لإدراج الشباب في هذه القائمة، وطالب الفاتيكان بأن يكون 50% من السبعين من النساء.
ويحضر مؤتمرات المجمع الكنسي نحو 300 شخص عادة، لذا فإن غالبية المصوتين سيكونون من الأساقفة.
ويأتي القراران الجديدان في أعقاب خطوتين اتخذهما فرنسيس، العام الماضي، للسماح للنساء بشغل مناصب في صنع القرار داخل الفاتيكان.