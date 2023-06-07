رداً على هجومها المضاد.. ميدفيديف يطالب بشن هجوم على أوكرانيا

طالب دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، اليوم الأربعاء، قيادة بلاده بشن هجوم على أوكرانيا رداً على هجومها المضاد.

وشدد الرئيس الروسي السابق على أن موسكو مطالبة بأن ترد بشن هجوم بعد صد قوات كييف، وذلك بعد أن بدأت أوكرانيا هجومها المضاد المتوقع منذ فترة طويلة.

وقال ميدفيديف، في بيان على تيليجرام: "يتحدث العدو منذ فترة عن شن هجوم مضاد كبير، ويبدو أنه بدأ بالفعل شيئا ما. علينا أن نوقف العدو ثم نطلق هجوما".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني إنه ينتظر إتمام اتفاق مع قادة دول أوروبية لمنحه مقاتلات من طراز F16، وإنه ينتظر وضع اللمسات النهائية على اتفاقات مع حلفاء رئيسيين.

وطالب زيلينسكي في عدة مناسبات بتزويد بلاده بتلك المقاتلات، مرجعاً ذلك إلى أن استخدام الطيارين الأوكرانيين لها سيكون تأكيداً من العالم على أن الغزو الروسي سينتهي بهزيمة، على حد قوله.