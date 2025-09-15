ترامب يهدد بفرض "طوارئ وطنية" في واشنطن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، إنه سيعلن حالة طوارئ وطنية في واشنطن العاصمة بعد أن أبلغت رئيسة بلدية المدينة موريل باوزر الحكومة الاتحادية بأن شرطة العاصمة لن تتعاون مع إدارة الهجرة والجمارك بشأن المعلومات المتعلقة بالأفراد الذين يعيشون في الولايات المتحدة أو يدخلونها بطريقة غير مشروعة، بحسب رويترز.

ويأتي ذلك بعد أسبوع على أكبر عملية لإدارة الهجرة، حين داهمت واعتقلت 475 شخصًا من بينهم نحو 300 كوري جنوبي في مشروع مشترك بين هيونداي وإل.جي إنرجي سولوشن لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية في جورجيا بقيمة 4.3 مليار دولار. ووصفت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية هذه العملية بأنها أكبر حملة إنفاذ قانون في مكان واحد في تاريخ تحقيقاتها

والجمعة، وصل مئات العمال الكوريين الجنوبيين الذين أوقفتهم السلطات الأمريكية، إلى بلادهم في طائرة مستأجرة حطّت في مطار إنشيون الدولي.



