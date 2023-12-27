الغارديان: المعايير الأمريكية المزدوجة تجاه إسرائيل وروسيا "لعبة خطيرة"

ذهب تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية، إلى أن ازدواجية المعايير التي تتبناها الإدارة الأمريكية من حيث الدعم المطلق لإسرائيل، بلا توجيه أي انتقاد، تتنافى مع أسلوبها في انتقاد حرب روسيا على أوكرانيا؛ ما قد يكون له تأثير حقيقي على العلاقات بين الشمال والجنوب العالمي، والغرب والشرق، ويخلق عواقب قد يتردد صداها عقودا من الزمن.

ونقلت الصحيفة عن ريتشارد هاس، المحلل العالمي قوله: "إن الاتساق في السياسة الخارجية هو ترف لا يستطيع صنّاع السياسات تحمله دائما". لكن في الوقت نفسه، قد يأتي النفاق الوطني الصارخ بثمن باهظ، من حيث فقدان المصداقية، وإلحاق الضرر بالهيبة العالمية، وتضاؤل احترام الذات".

وأضاف تقرير الصحيفة البريطانية، عندما تنضم إلى الولايات المتحدة وإسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ثماني دول أخرى فقط، بما في ذلك ميكرونيزيا وناورو، لرفض قرار وقف إطلاق النار في غزة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فمن الصعب القول بأن "أمريكا تظل الأمة التي لا غنى عنها"؛ وهي عبارة من وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت التي أشار إليها الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل متكرر.

كما أن انتقائية أمريكا، كما ينظر إليها في قسم كبير من الجنوب العالمي، من المرجح أن تؤدي إلى حسابات أوسع نطاقاً؛ ففي كثير من الأحيان، تم التعامل مع فلسطين في الماضي باعتبارها حالة تاريخية خاصة في السياسة العالمية، بحسب تقرير الصحيفة.

لكن الآن، بحسب ما أوردت الصحيفة، نقلًا عن الخبير الإسرائيلي دانييل ليفي، وصلت القضية إلى "قلب ما أطلق عليه بعضهم الأزمة المتعددة".

وأضاف ليفي: "أن الممارسة الاحتكارية الأمريكية، فيما يتعلق بمصير غزة، لا تتوافق مع العالم الذي نعيش فيه اليوم ومع الجغرافيا السياسية المعاصرة".

وتابع التقرير بأن أمريكا في حال إصرارها على الاستمرار بارتكاب الأخطاء من دفاعها عن إسرائيل، ستجد نفسها في مواجهة كتل بديلة أكبر وأكثر حزمًا، سواء كانت مجموعة البريكس الموسعة، التي يقودها بوتين هذا العام، أو التحالفات الأخرى التي تقودها الصين.