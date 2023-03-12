أوكرانيا تتحدث عن خسائر روسية فادحة في باخموت خلال 24 ساعة

قال سيرهي شيريفاتي المتحدث باسم القوات الأوكرانية في شرق البلاد السبت إن أكثر من 500 جندي روسي لقوا حتفهم أو أصيبوا خلال 24 ساعة في معركة مدينة باخموت الشرقية.

وتقاتل قوات مؤيدة لموسكو منذ شهور من أجل السيطرة على باخموت في منطقة دونباس الشرقية. ويعترف كلا الجانبين بخسائر كبيرة ويصعب التحقق من الأرقام الدقيقة.

وقال شيريفاتي إن الروس شنوا 16 هجوما خلال 24 ساعة، مع وقوع 23 اشتباكا في باخموت.