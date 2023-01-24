إسرائيل.. هرتسوغ يطرح مبادرة جديدة وائتلاف نتنياهو يهدد المستشارة القانونية بالإقالة

وفي السياق، قالت مصادر رفيعة في الائتلاف الحكومي، لـ"يديعوت"، إنه "وفي غضون أسابيع قليلة سيتم إنشاء إطار عمل للمحادثات بين وزير العدل ياريف ليفين ورئيس المحكمة العليا استر هيوت، حول خطة الإصلاح القضائي".

وأكدت المصادر، أن "ليفين وهيوت لا يزالان راسخين على مواقفهما وغير مستعدين للتنازل عن أي تفاصيل في مواقفهما"، مبينا أنه حتى اللحظة لم يتم تشكيل إطار عمل للمفاوضات ولم يتم اختيار موظفين رئيسيين للبدء بذلك.

إقالة المستشارة القانونية

ومن جانبها، حذرت مصادر في ائتلاف نتنياهو المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا، من مغبة عقد جلسة رسمية لمناقشة الإعلان عن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عاجز عن أداء مهام منصبه، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "مكان".

ونقلت القناة العبرية، عن ذات المصادر، قولها، إنه "ستتم إقالة المستشارة من منصبها قبل أن تكمل الإجراء بهذا الشأن"، لافتةً إلى أن رؤساء الائتلاف بعثوا برسالة إلى بهاراف ميارا نبهوا خلالها من أن إعلانا بهذا الخصوص ما هو إلا "محاولة تنحية غير مشروعة".