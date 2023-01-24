إسرائيل.. هرتسوغ يطرح مبادرة جديدة وائتلاف نتنياهو يهدد المستشارة القانونية بالإقالة
طرح الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، مبادرة جديدة لحل الأزمة الخلافية بين كتلتي اليمين والمعارضة، فيما يتعلق بالخطة القضائية لوزير العدل ياريف ليفين، والتي أثارت جدلا واسعا في إسرائيل مؤخرا.
ومن ناحيته، هدد الائتلاف الحكومي الذي يقوده بنيامين نتنياهو المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا، بالإقالة من منصبها، بسبب موقفها من الخطة، والذي يعتبره الائتلاف مصدر قلق بالنسبة له، وفق تقارير عبرية.
ويأتي ذلك، في الوقت الذي طالب فيه زعيم المعارضة يائير لابيد، الرئيس الإسرائيلي، بتشكيل لجنة رئاسية لدراسة الإصلاحات القضائية لائتلاف نتنياهو، وبلورة اقتراح حقيقي لتلك الإصلاحات، واعتبر أن تشكيل اللجنة سيمنع شرخا عميقا في إسرائيل.
مبادرة هرتسوغ
وقال تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن "مبادرة هرتسوغ والتي تحمل اسم (تبادل الكلمات)، ستكون بمثابة حوار جديد وعميق يتناول الخلافات حول القضايا الجوهرية"، لافتا إلى أنها ستعقد في مقر الرئيس الإسرائيلي.
ونقلت الصحيفة العبرية، عن هرتسوغ، قوله: "ينبغي لدولة إسرائيل أن تبلغ سنها الثمانين بعد خمس سنوات وهي أكثر اتحادا وأقل انقساما"، متابعا: "سأعمل خلال فترة ولايتي على تطبيق هذه الرؤية".
وفي السياق، قالت مصادر رفيعة في الائتلاف الحكومي، لـ"يديعوت"، إنه "وفي غضون أسابيع قليلة سيتم إنشاء إطار عمل للمحادثات بين وزير العدل ياريف ليفين ورئيس المحكمة العليا استر هيوت، حول خطة الإصلاح القضائي".
وأكدت المصادر، أن "ليفين وهيوت لا يزالان راسخين على مواقفهما وغير مستعدين للتنازل عن أي تفاصيل في مواقفهما"، مبينا أنه حتى اللحظة لم يتم تشكيل إطار عمل للمفاوضات ولم يتم اختيار موظفين رئيسيين للبدء بذلك.
إقالة المستشارة القانونية
ومن جانبها، حذرت مصادر في ائتلاف نتنياهو المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا، من مغبة عقد جلسة رسمية لمناقشة الإعلان عن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عاجز عن أداء مهام منصبه، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "مكان".
ونقلت القناة العبرية، عن ذات المصادر، قولها، إنه "ستتم إقالة المستشارة من منصبها قبل أن تكمل الإجراء بهذا الشأن"، لافتةً إلى أن رؤساء الائتلاف بعثوا برسالة إلى بهاراف ميارا نبهوا خلالها من أن إعلانا بهذا الخصوص ما هو إلا "محاولة تنحية غير مشروعة".
وتعقيبًا على ذلك، أكدت المستشارة القانونية، أنه "بخلاف ما ينشر في وسائل الإعلام، فإنها لم تجر مداولات تتعلق بتنحية نتنياهو من منصبه وإعلانه غير مؤهل للمنصب"، وفق القناة العبرية.
وكانت تقارير عبرية، أشارت إلى أن المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، ستبدأ مشاورات مع مسؤولين في وزارة العدل والنيابة العامة خلال الأيام المقبلة، لبحث عزل نتنياهو، وذلك من خلال الإعلان عن "عدم تمكنه من القيام بمهامه؛ بسبب تضارب المصالح".