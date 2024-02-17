بريطانيا تحث الصين للضغط على إيران بشأن هجمات الحوثيين

أبلغ وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون نظيره الصيني وانغ يي، أنه يتعين على الصين استخدام نفوذها على إيران للضغط على ميليشيا الحوثي بخصوص أفعالها في البحر الأحمر.

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان، السبت، أن كاميرون التقى نظيره الصيني، في مؤتمر ميونيخ للأمن، الجمعة، وفق "رويترز".

كما أوضح كاميرون موقف بريطانيا بخصوص قضايا حقوق الإنسان في شينجيانغ وهونغ كونغ، وأثار أيضا مسألة أعضاء البرلمان البريطاني الذين تفرض الصين عقوبات عليهم، ودعا مجددا لإطلاق سراح قطب الإعلام جيمي لاي.