أمريكا.. الجمهوريون يقترحون خطة لتجنب "الإغلاق" الفدرالي

كشف الحزب الجمهوري، السبت، خطة موقتة غير تقليدية لتمويل المؤسسات الفدرالية الأمريكية، المهددة خلال أيام قليلة باحتمال تعطل نشاطها (إغلاق).

وقال الرئيس الجديد لمجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، إن هذه الخطة المكونة من جزأين هي "نص ضروري لوضع الجمهوريين في مجلس النواب في أفضل وضع ممكن للدفاع عن انتصارات المحافظين".

وأضاف جونسون عبر منصة إكس "سينهي مشروع القانون التقليد السخيف في موسم العطل المتمثل بتقديم فواتير إنفاق ضخمة ومثقلة قبل عطلة عيد الميلاد مباشرة"، من دون أن يورد مزيدا من التفاصيل عن النص.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إنه بموجب هذه الخطة غير المعتادة، سيتم تمرير بعض مشاريع القوانين الضرورية للحفاظ على استمرار الخدمات الفدرالية في إطار قانون قصير الأجل حتى 19 يناير، بينما سيتم تأجيل الباقي إلى 2 فبراير.

وذلك من شأنه أن يتيح للكونغرس وقتا لتمرير مشاريع قوانين إنفاق مختلفة، من دون تخصيص تمويل لإسرائيل وأوكرانيا وأخرى لتأمين الحدود، وفق تقارير إعلامية.

رغم ذلك، انتقد بعض الجمهوريين الخطة لأنها لا تشمل تخفيضات التمويل التي يأملونها.