موسكو تؤكد استمرار مهام قوات حفظ السلام الروسية في قرة باغ
أكدت موسكو أن قوات حفظ السلام الروسية ستواصل تنفيذ مهامها في إقليم ناغورني قرة باغ، بحسب تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أشارت فيه إلى أن بلادها تأمل أن يتم ضمان سلامة قواتها من قبل جميع الأطراف.
وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي تعليقًا على العملية العسكرية الأذربيجانية في إقليم ناغورني قرة باغ: "تواصل وحدة حفظ السلام الروسية أداء مهامها، ونحن نعول على أن سلامتها ستكون مضمونة دون قيد أو شرط من قبل جميع الأطراف".
وتابعت المتحدثة باسم الخارجية: "قيادة وحدة حفظ السلام الروسية على اتصال دائم مع ممثلي الأرمن في قرة باغ، وكذلك مع السلطات الأذربيجانية، بهدف وقف إطلاق النار والعودة إلى تنفيذ الاتفاقيات الثلاثية على أعلى مستوى".
وحول موقف موسكو من تصديق يريفان على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتواصلها مع أوكرانيا والمناورات الأرمينية المشتركة مع الولايات المتحدة، قالت زاخاروفا، إن "مثل هذه الخطوات من سلطات يريفان الرسمية تخلق ظروفًا مواتية لتنفيذ واشنطن وبروكسل سياساتهما العدائية تجاه روسيا ".
وبحسب زاخاروفا فإن "موسكو تأمل أن تعي السلطات الأرمينية خطورة المغامرات الجديدة التي يدبرها الغرب وتأمل أن تتخذ أرمينيا القرارات الصائبة".
وشددت الدبلوماسية الروسية بالقول: "من جهتنا نحن نؤكد التزامنا بالتحالف الروسي-الأرميني واستعدادنا لأن نطور مع يريفان خطوات عملية تفاعلية مختلفة".