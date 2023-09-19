موسكو تؤكد استمرار مهام قوات حفظ السلام الروسية في قرة باغ‎

أكدت موسكو أن قوات حفظ السلام الروسية ستواصل تنفيذ مهامها في إقليم ناغورني قرة باغ، بحسب تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أشارت فيه إلى أن بلادها تأمل أن يتم ضمان سلامة قواتها من قبل جميع الأطراف.

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي تعليقًا على العملية العسكرية الأذربيجانية في إقليم ناغورني قرة باغ: "تواصل وحدة حفظ السلام الروسية أداء مهامها، ونحن نعول على أن سلامتها ستكون مضمونة دون قيد أو شرط من قبل جميع الأطراف".