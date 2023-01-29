"الكابينيت" الإسرائيلي يقر سلسلة إجراءات لمواجهة موجة العمليات المسلحة

وتضمنت القرارات، الحرمان من الحقوق في التأمين الوطني والمزايا الأخرى لعائلات الفلسطينيين الذين يدعمون العمليات المسلحة ضد إسرائيل، وعدم منح بطاقات الهوية الإسرائيلية لعائلات الفلسطينيين الداعمين للعمليات، وفق ما ذكر موقع "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلي.

كما قرر الكابينيت الإسرائيلي، إضافة الآلاف من حاملي السلاح من خلال تسريع وتوسيع نطاق تراخيص الأسلحة النارية، واتخاذ إجراءات لتعزيز المستوطنات والتي سيتم طرحها هذا الأسبوع، وتعزيز قوات الشرطة والجيش وتنفيذ اعتقالات واسعة النطاق وعمليات هادفة لجمع الأسلحة غير المرخصة.