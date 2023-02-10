أوكرانيا تعلن اعتراض 61 من أصل 71 صاروخا أطلقتها روسيا اليوم

أعلنت أوكرانيا أنها اعترضت 61 من أصل 71 صاروخًا أطلقته روسيا الجمعة على أراضيها، مضيفةً أنها أسقطت أيضًا خمس طائرات مسيّرة إيرانية الصنع تستخدمها موسكو.

وقال سلاح الجو الأوكراني في بيان، الجمعة، إن "العدو أطلق 71 صاروخاً من طرازي "كاي ايتش-101" Kh-101 و"كاي ايتش-555" Kh-555 وصواريخ كاليبر، ودمرت قوات الدفاع الجوي 61 صاروخاً". وأفادت السلطات الأوكرانية بأنّ مقذوفات عدة أصابت مواقع للطاقة في أنحاء البلاد.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال إن روسيا أطلقت أكثر من 50 صاروخا على أوكرانيا اليوم الجمعة جرى إسقاط معظمها.

وكتب شميهال على تطبيق المراسلة تيليغرام "روسيا لا تقبل الإخفاقات، وبالتالي تواصل ترويع السكان (الأوكرانيين). محاولة أخرى (اليوم الجمعة) لتدمير شبكة الطاقة الأوكرانية وحرمان الأوكرانيين من الكهرباء والتدفئة والمياه".