"ناجح للغاية".. روته يعلق على اجتماع قادة أوروبا مع ترامب

قال مارك روته الأمين العام لحلف حلف شمال الأطلسي "الناتو"، يوم الاثنين، إن اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وغيره من الشركاء الأوروبيين والحلف كان ناجحا للغاية. وفق وكالة "رويترز".

وأضاف خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أنه تمت مناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا في الاجتماع، ولم يكن هناك أي نقاش حول نشر قوات على الأرض.

وانتهى الاجتماع الذي عقده ترامب مع القادة الأوروبيين الاثنين، وفق ما أفاد به مسؤول بالبيت لوكالة "رويترز".

ولم يتضح فورًا ما إذا كان الزعماء سيجتمعون مرة أخرى أو متى. وقال ترامب في وقت سابق إنه سيدعوهم إلى المكتب البيضاوي بعد انتهاء الاجتماع.

وجاء الاجتماع بعد لقاء جمع بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني.

وفي أعقاب الاجتماع مع زيلينسكي، قال ترامب إنه ناقش "أمورًا كثيرة" في اجتماعه مع نظيره الأوكراني، مشيرا إلى أن ما تحقق اليوم يعد نجاحا حتى الآن.

ويرافق زعماء ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وفنلندا والاتحاد الأوروبي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في زيارته إلى واشنطن، بالإضافة إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي.