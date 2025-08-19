ماكرون يدعو لفرض عقوبات على روسيا إذا فشلت الجهود الدبلوماسية

logo
العالم

"ناجح للغاية".. روته يعلق على اجتماع قادة أوروبا مع ترامب

"ناجح للغاية".. روته يعلق على اجتماع قادة أوروبا مع ترامب
روته وقادة أوروبا خلال اجتماع مع ترامب في واشنطنالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
19 أغسطس 2025، 12:34 ص

قال مارك روته الأمين العام لحلف حلف شمال الأطلسي "الناتو"، يوم الاثنين، إن اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وغيره من الشركاء الأوروبيين والحلف كان ناجحا للغاية. وفق وكالة "رويترز".

وأضاف خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أنه تمت مناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا في الاجتماع، ولم يكن هناك أي نقاش حول نشر قوات على الأرض.

أخبار ذات علاقة

المستشار الألماني: نتائج الاجتماع مع ترامب "فاقت توقعاتنا"

المستشار الألماني: نتائج الاجتماع مع ترامب "فاقت توقعاتنا"

وانتهى الاجتماع الذي عقده ترامب مع القادة الأوروبيين الاثنين، وفق ما أفاد به مسؤول بالبيت لوكالة "رويترز".

ولم يتضح فورًا ما إذا كان الزعماء سيجتمعون مرة أخرى أو متى. وقال ترامب في وقت سابق إنه سيدعوهم إلى المكتب البيضاوي بعد انتهاء الاجتماع.

وجاء الاجتماع بعد لقاء جمع بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني. 

وفي أعقاب الاجتماع مع زيلينسكي، قال ترامب إنه ناقش "أمورًا كثيرة" في اجتماعه مع نظيره الأوكراني، مشيرا إلى أن ما تحقق اليوم يعد نجاحا حتى الآن.

ويرافق زعماء ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وفنلندا والاتحاد الأوروبي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في زيارته إلى واشنطن، بالإضافة إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC