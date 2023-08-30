باكستان.. تجديد حبس عمران خان 14 يوما

قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، إن محكمة باكستانية مددت اليوم الأربعاء، مدة حبس خان 14 يوما على ذمة تحقيق بشأن تهم تتعلق بتسريب أسرار الدولة.

وقال نعيم بانجوتا، محامي خان، إن المحكمة الخاصة نفذت الإجراءات في سجن أتوك، حيث بدأ خان قضاء حكم بالسجن لمدة ثلاثة أعوام في الخامس من أغسطس آب بتهم فساد بعد إدانته ببيع هدايا مملوكة للدولة بشكل غير قانوني.