"درس من حرب أوكرانيا".. الدنمارك تتجه لشراء أنظمة دفاع جوي أوروبية

تعتزم الدنمارك استثمار حوالي 58 مليار كرونر (9,1 مليار دولار) في أنظمة دفاع جوي وصاروخي أوروبية الصنع، بحسب ما أعلنت وزارة دفاعها الجمعة، مبررة الخطوة بالدرس الذي تعلّمته من حرب أوكرانيا.

وباتت إعادة التسلّح أولوية بالنسبة للحكومة في عهد رئيسة الوزراء الاشتراكية الديمقراطية ميته فريدريكسن غداة الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال وزير الدفاع ترويلس لوند بولسن في بيان إن "وضع السياسة الأمنية الحالي يعني أن الدفاعات الجوية من الأرض هي أولوية قصوى لتطوير القوات المسلحة".

وأضاف أن "الخبرة من أوكرانيا تظهر أن الدفاعات الجوية من الأرض تلعب دورا حاسما في حماية السكان المدنيين، من بين آخرين، من الهجمات الجوية الروسية".

وذكرت الوزارة أنه سيتم شراء نظام "سامب/تي" SAMP/T الفرنسي الإيطالي لتغطية الاحتياجات البعيدة المدى.

وبالنسبة للاحتياجات المتوسطة المدى، سيتم الاختيار بين "نظام واحد أو أكثر" من بين "صواريخ سام النروجية المتقدمة" NASAMS وصواريخ "أيريس-تي" IRIS-T الألمانية و"في إل ميكا" VL MICA الفرنسية.

وسيتم شراء ثمانية أنظمة بالمجموع يتضمن كل منها عددا من وحدات الإطلاق ويتوقع أن تدخل الأولى في الخدمة في موعد أقربه هذا العام.

وتقدّر الكلفة الإجمالية المرتبطة بعملية الشراء بحوالي 58 مليار كرونر سيتعيّن على البرلمان الدنماركي الموافقة عليها.

وفي حزيران/يونيو، قررت الدنمارك بشكل عاجل شراء نظام دفاع جوي متوسط المدى يفضي إلى نتائج في أسرع وقت ممكن.

وبناء على توصيات الجيش، اتُّخذ القرار حاليا بشراء أنظمة بعيدة ومتوسطة المدى من ضمنها النظام المتوسط المدى الذي تم شراؤه بشكل عاجل، بحسب الوزارة.

وشدد المسؤولون في مؤتمر صحفي على أن هذا الاستثمار لا يعني رفض الأنظمة الأمريكية.

وقال مدير "منظمة وزارة الدفاع الدنماركية لعمليات الاستحواذ واللوجستيات" بير بوغولم إن "سرعة التسليم كانت عاملا حاسما هنا والجداول الزمنية لعمليات التسليم أطول بالنسبة لأنظمة باتريوت".