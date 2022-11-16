بايدن ردًّا على ترشح ترامب للرئاسة: "خذل أمريكا"

رد الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء على إعلان دونالد ترامب ترشحه مرة أخرى للانتخابات الرئاسية بالقول إن الرئيس الجمهوري السابق "خذل" بلاده خلال توليه منصبه.

وقال بايدن في تغريدة من بالي حيث كان يحضر اليوم الأخير لقمة مجموعة العشرين "دونالد ترامب خذل أمريكا"، مرفقا التغريدة بفيديو يقول إن ترامب خلال رئاسته تربع على "اقتصاد مزور لصالح الأثرياء" و"هاجم النظام الصحي" و"دلل المتطرفين" و"هاجم حقوق المرأة" و"حرّض العصابات العنيفة" من أجل محاولة قلب فوز بايدن عام 2020 إلى خسارة.

وأعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الثلاثاء، ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024.

وقال ترامب من مقرّ إقامته في فلوريدا، إن "عودة امريكا تبدأ الآن"، مضيفا أنه "سيضمن" عدم حصول بايدن على "أربعة أعوام أخرى" لأن "بلادنا لا يمكنها تحمل ذلك".

وقدّم ترامب أوراق ترشحه الجمعة للانتخابات الرئاسية لعام 2024 قبل إعلانه من منتجع مارالاغو بأنه سيخوض السباق للبيت الأبيض للمرة الثالثة.

ويتوقع أن تمهد أوراق ترامب التي تم تقديمها أمام هيئة الانتخابات الفدرالية الأمريكية لمعركة قاسية داخل الحزب الجمهوري لنيل بطاقة الترشح للرئاسة.

وسيكون هذا ثالث ترشّح لترامب إلى السباق نحو البيت الأبيض. وعلى الرغم من أنّه لا يمكن إنكار تأثيره على الحزب الجمهوري، إلّا أنّ الرئيس الجمهوري السابق خرج الثلاثاء الماضي ضعيفًا من انتخابات منتصف الولاية التي أثارت خيبة أمل لدى كثير من أعضاء حزبه.