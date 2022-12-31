ابنة شقيقة خامنئي تنهي إضرابها عن الطعام في سجن بطهران

وفي وقت سابق من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، أعلن محمد حسين أغاسي، محامي فريدة مرادخاني، أنه "نتيجة لقبول استئناف الحكم الصادر ضد موكلتي، تم تخفيف هذه العقوبة إلى 3 سنوات في السجن".

وفريدة مرادخاني هي مديرة حملة دعم السجناء في إيران، وأمها بدرية حسيني شقيقة المرشد علي خامنئي.

ومؤخراً، قالت فريدة مرادخاني، في شريط فيديو نُشر بعد اعتقالها في الـ27 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن "الإيرانيين أنفسهم سيسقطون هذا النظام"، لكن "على الدول الأخرى ألا تدعم الجمهورية الإسلامية".

ادعاءات القضاء الإيراني

وفي سياق متصل، نفت وكالة أنباء السلطة القضائية الإيرانية "ميزان"، مساء السبت، أن تكون فريدة مرادخاني قد أضربت عن الطعام الأسبوع الماضي.

وقالت الوكالة إنه "منذ وقت ليس ببعيد ادعت وسائل الإعلام المعارضة أن السيدة فريدة مرادخاني المسجونة بموجب أمر المحكمة أضربت عن الطعام في سجن قرجك، هذا على الرغم من أن المتابعة تبين أن الخبر المذكور كاذب وأن الشخص المذكور لم يضرب عن الطعام إطلاقا".

ونفت الوكالة أن تكون السلطات الأمنية قد منعت فريدة مرادخاني من لقاء عائلتها، وقالت: "هذه السجينة التقت بأفراد عائلتها مرتين في الأيام الأخيرة، وهي تستفيد مثل غيرها من السجناء من التسهيلات القانونية".

سجن صحفية إيرانية

وفي سياق متصل، قضت محكمة الثورة في طهران بالسجن لأكثر من سبع سنوات ضد الصحفية "ويدا رباني" التي جرى اعتقالها خلال الاحتجاجات الأخيرة.

وأعلن علي مجتهد زاده محامي الدفاع عن ويدا رباني، في تغريدة عبر "تويتر"، أن "موكلته حُكم عليها بالسجن 6 أعوام بتهمة التجمع والتواطؤ ضد أمن البلاد، والسجن 15 شهرًا أخرى بتهمة الدعاية ضد النظام"، مضيفاً: "بموجب الواجب القانوني سأحتج على القرار الصادر".

وجرى اعتقال الصحفية ويدا رباني في الـ24 من شهر أيلول/سبتمبر الماضي، ضمن حملة أمنية لاعتقال العشرات من الصحفيين خلال موجة الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني.