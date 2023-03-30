هل ينجح نتنياهو في إدارة الخلاف مع بايدن؟

تشهد العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة توترًا غير مسبوقٍ، زادت حدته إثر إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ثم دعوة الرئيس جو بايدن بنيامين نتنياهو للتخلي عن خطة إصلاح القضاء.

وقال بايدن، الثلاثاء، إن "الحكومة الإسرائيلية التي تواجه احتجاجات واسعة ضد الخطة القضائية لا يمكنها مواصلة هذا المسار"، معربًا عن أمله أن يتخلى نتنياهو عن خطة ائتلافه القضائية التي أثارت أزمة.

ووصفت تقارير عبرية، تصريحات بايدن بـ"الخطيرة والمحبطة" بالنسبة لإسرائيل، واعتبرتها رسالة من الإدارة الأمريكية لنتنياهو وحكومته، مرجحة أن يؤثر التوتر بين واشنطن وتل أبيب على العلاقات الأمنية بينهما.