مصدر: الأمم المتحدة تحاول إنقاذ اتفاق الحبوب بمقترح جديد

قال مصدر مقرب من المحادثات، اليوم الأربعاء، إن الأمم المتحدة اقترحت أن تبدأ كييف وموسكو وأنقرة التحضير لنقل الأمونيا الروسية عبر أوكرانيا، في محاولة من المنظمة لإنقاذ اتفاق يسمح بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود بأمان، بحسب "رويترز".

وأضاف المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، أن الأمم المتحدة، مع بدء العمل التحضيري، تريد إجراء محادثات بخصوص توسيع اتفاق البحر الأسود الذي أُبرم في تموز/ يوليو الماضي، حتى يشمل مزيدًا من موانئ أوكرانيا وشحنات أخرى.

ووافقت روسيا، هذا الشهر، على تمديد الاتفاق لشهرين، لكنها قالت إن المبادرة ستتوقف ما لم يتم الوفاء باتفاق يستهدف التغلب على العقبات أمام صادرات الحبوب والأسمدة الروسية.

وأضاف المصدر، أن أوكرانيا وتركيا وافقتا على الاقتراح الجديد الذي يهدف إلى تحسين العمليات في البحر الأسود لتصدير الحبوب، لكن روسيا لم ترد بعد.