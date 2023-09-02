تقرير: "حرب المسيّرات" تهديد جوي جديد يتحدى قدرات الجيش الأمريكي
سلّطت صحيفة "الغارديان"، الضوء على التعامل الأمريكي مع "حرب المسيرات" بين روسيا وأوكرانيا، التي باتت من أكثر جوانب الصراع وضوحًا وابتكارًا في الحرب المستمرة منذ 18 شهرًا.
وأشار تقرير الصحيفة، إلى أن "استخدام المسيّرات في الصراع لا يشكل مفاجأة بالنسبة للجيش الأمريكي لكنه يمثل تحديًا جديدًا يبذل فيه البنتاغون جهودًا جمة لتعزيز قدراته الدفاعية تجاه تهديد الطائرات دون طيار".
وجاء في التقرير، إن "انتشار استخدام طائرات الدرون أدى إلى زيادة صعوبة التحرك والاختباء في ساحة المعركة، كما وفرت هذه المسيّرات رؤية غير مسبوقة للحرب الحديثة من خلال الصور التي تبثها من ساحة المعركة".
واعتبر قادة عسكريون أمريكيون، أن "استخدام المسيّرات في الحرب الروسية الأوكرانية يؤكد على ظهور تهديد جوي جديد من شأنه أن يتحدى قدرات القوات الأمريكية على القتال والبقاء على قيد الحياة في الصراعات المستقبلية".
ويستخدم الجيش الأمريكي الطائرات المسيّرة، منذ ما يقرب من قرن من الزمان، وقد نشرها في القتال منذ الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك لأغراض المراقبة والضربات خلال الحربين في العراق وأفغانستان.
وفي الآونة الأخيرة، تعرضت القوات الأمريكية لهجوم باستخدام نماذج مدنية لطائرات مسيرة، والتي تمت إعادة تطويرها لشن هجمات جوية وليس باستخدام نماذج متطورة وكبيرة من الطائرات المسيرة.
واعتبرت الصحيفة، أن انتشار المسيرات المعدلة والتطور الواسع النطاق لها، شكّل تحديًا جديدًا للقوات البرية الأمريكية، التي لم تواجه أي تحدٍ جدّيٍ من الجو منذ الحرب الكورية.
وفي هذا السياق نقلت الصحيفة عن القائد العسكري الأمريكي السابق ريتشارد كلارك، قوله خلال كلمته في مؤتمر أسبن للأمن، العام الماضي: "لقد خدمت في الجيش لمدة 38 عامًا، وطوال فترة وجودي في ساحات القتال في العراق، وأفغانستان، وسوريا، لم أُضطر أبدًا إلى النظر إلى الأعلى لأن الولايات المتحدة حافظت دائمًا على التفوق الجوي، وكانت قواتنا محمية".
لكنه استطرد: "أما الآن ومع كل ما نملك من المروحيات الرباعية الصغيرة جدًا إلى المسيّرات الكبيرة جدًا، فإننا لن نتمتع دائمًا بهذا النوع من الرفاهية".
وقال قادة عسكريون أمريكيون، إن الحرب في أوكرانيا قدمت "دروسًا معززة" لما تعلمته القوات الأمريكية حول الطائرات المسيّرة في الشرق الأوسط ".
وأضاف هؤلاء، أن "حرب الطائرات دون طيار في أوكرانيا، أثّرت على خططهم العسكرية خاصة فيما يتعلق بكيفية التصدي للمسيّرات الهجومية أحادية الاتجاه التي استخدمتها روسيا على نطاق واسع".
المصدر: صحيفة "الغارديان" البريطانية