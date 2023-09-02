تقرير: "حرب المسيّرات" تهديد جوي جديد يتحدى قدرات الجيش الأمريكي

سلّطت صحيفة "الغارديان"، الضوء على التعامل الأمريكي مع "حرب المسيرات" بين روسيا وأوكرانيا، التي باتت من أكثر جوانب الصراع وضوحًا وابتكارًا في الحرب المستمرة منذ 18 شهرًا.

وأشار تقرير الصحيفة، إلى أن "استخدام المسيّرات في الصراع لا يشكل مفاجأة بالنسبة للجيش الأمريكي لكنه يمثل تحديًا جديدًا يبذل فيه البنتاغون جهودًا جمة لتعزيز قدراته الدفاعية تجاه تهديد الطائرات دون طيار".

وجاء في التقرير، إن "انتشار استخدام طائرات الدرون أدى إلى زيادة صعوبة التحرك والاختباء في ساحة المعركة، كما وفرت هذه المسيّرات رؤية غير مسبوقة للحرب الحديثة من خلال الصور التي تبثها من ساحة المعركة".

واعتبر قادة عسكريون أمريكيون، أن "استخدام المسيّرات في الحرب الروسية الأوكرانية يؤكد على ظهور تهديد جوي جديد من شأنه أن يتحدى قدرات القوات الأمريكية على القتال والبقاء على قيد الحياة في الصراعات المستقبلية".

ويستخدم الجيش الأمريكي الطائرات المسيّرة، منذ ما يقرب من قرن من الزمان، وقد نشرها في القتال منذ الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك لأغراض المراقبة والضربات خلال الحربين في العراق وأفغانستان.