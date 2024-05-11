ما رسائل بوتين من وراء قراره بإجراء مناورات نووية؟

العقيدة النووية الروسية

وأشار لومباردي إلى أنها ليست المرة الأولى التي تجري فيها موسكو مثل هذه التدريبات؛ ففي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أعلنت روسيا أن فلاديمير بوتين أشرف على إطلاق الصواريخ الباليستية خلال مناورات عسكرية تهدف إلى محاكاة "ضربة نووية ضخمة" رداً على موسكو.

وتابع أنه خلال هذه التدريبات، تم إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من نوع "إيارس" من قاعدة بليسيتسك الفضائية شمالي روسيا، وصاروخ باليستي آخر من طراز "سينيفا" من غواصة في بحر بارنتس.

ووفقاً له، فقد تم الإعلان عن المناورات في اليوم نفسه الذي وافق فيه مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي على إلغاء التصديق على معاهدة حظر التجارب النووية.

ولفت لومباردي إلى أنه منذ بداية الصراع في أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، كان الرئيس الروسي يلوّح بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية. كما نشرت روسيا أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، أقرب حليف لها وجارة الاتحاد الأوروبي، خلال صيف عام 2023.

وفي مارس/ آذار، أشاد بوتين، في مقابلة مع التلفزيون الروسي، بالتسلح النووي لبلاده، بل ذهب إلى حد الحكم على أنها "أكثر تقدماً" من ترسانة الولايات المتحدة، وأكد أن ترسانتها "جاهزة" دائماً لحرب نووية.

وللتذكير، فإن روسيا والولايات المتحدة هما أكبر قوتين نوويتين في العالم، إذ تسيطر الدولتان على أكثر من 90% من الأسلحة النووية في العالم.

ومع ذلك، تنص العقيدة النووية الروسية على استخدام "دفاعي صارم" للأسلحة الذرية، في حالة الهجوم على روسيا بأسلحة الدمار الشامل، أو في حالة العدوان بأسلحة تقليدية "تهدد روسيا".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بإجراء تدريبات نووية "في المستقبل القريب" بمشاركة قوات متمركزة بالقرب من أوكرانيا.

وقالت الوزارة، في بيان: "خلال التدريبات، سيتم اتخاذ سلسلة من الإجراءات للتدريب على إعداد واستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية"، مضيفة أن الإجراء اتخذ "بناءً على تعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة في الاتحاد الروسي"، أي فلاديمير بوتين.

وستشمل التدريبات القوات الجوية والبحرية وقوات من المنطقة العسكرية الجنوبية، التي تتمركز بالقرب من أوكرانيا، وتغطي بشكل خاص المناطق الأوكرانية التي تدّعي موسكو أنها ضمّتها، ولم يتم تحديد موعد ومكان هذه التدريبات.