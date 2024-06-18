البيت الأبيض يدين نشر "مقاطع بايدن المبتورة"

أدان البيت الأبيض نشر مقاطع فيديو قال إنها "مبتورة" بهدف إظهار التدهور العقلي والجسدي للرئيس جو بايدن، وأكد أن المشاهد المتداولة تم اقتطاعها والتلاعب بها.

وقالت الناطقة باسم الرئاسة، كارين جان بيار، خلال إيجازها الصحفي اليومي إنه يتم تداول "مقاطع فيديو زائفة رخيصة"، مضيفة "هذا يظهر لكم مدى يأس الجمهوريين" وفق تعبيرها.

وجاء تعليق البيت الأبيض ردًا على ما بثته في الأيام الأخيرة وسائل إعلام محافظة، ولا سيما صحيفة "نيويورك بوست"، وحساب رسمي للحزب الجمهوري على شبكات التواصل الاجتماعي، من مقاطع فيديو قصيرة ظهر فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن في أوضاع مُربكة.

وفي أحد المقاطع، يبدو الرئيس الديمقراطي البالغ من العمر 81 عامًا شارد الذهن ومرتبكًا وهو يشاهد عرضًا للقفز بالمظلات مع قادة دول آخرين من دول مجموعة السبع خلال قمة الأسبوع الماضي في إيطاليا.

وأشارت المتحدثة جان بيار إلى أن بايدن ابتعد عمدًا عن المجموعة لتهنئة أحد المظليين، وهو ما يظهر "من خلال مواصلة الفيديو لفترة أطول قليلًا" وفق تعبيرها.