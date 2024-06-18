البيت الأبيض يدين نشر "مقاطع بايدن المبتورة"
أدان البيت الأبيض نشر مقاطع فيديو قال إنها "مبتورة" بهدف إظهار التدهور العقلي والجسدي للرئيس جو بايدن، وأكد أن المشاهد المتداولة تم اقتطاعها والتلاعب بها.
وقالت الناطقة باسم الرئاسة، كارين جان بيار، خلال إيجازها الصحفي اليومي إنه يتم تداول "مقاطع فيديو زائفة رخيصة"، مضيفة "هذا يظهر لكم مدى يأس الجمهوريين" وفق تعبيرها.
وجاء تعليق البيت الأبيض ردًا على ما بثته في الأيام الأخيرة وسائل إعلام محافظة، ولا سيما صحيفة "نيويورك بوست"، وحساب رسمي للحزب الجمهوري على شبكات التواصل الاجتماعي، من مقاطع فيديو قصيرة ظهر فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن في أوضاع مُربكة.
وفي أحد المقاطع، يبدو الرئيس الديمقراطي البالغ من العمر 81 عامًا شارد الذهن ومرتبكًا وهو يشاهد عرضًا للقفز بالمظلات مع قادة دول آخرين من دول مجموعة السبع خلال قمة الأسبوع الماضي في إيطاليا.
وأشارت المتحدثة جان بيار إلى أن بايدن ابتعد عمدًا عن المجموعة لتهنئة أحد المظليين، وهو ما يظهر "من خلال مواصلة الفيديو لفترة أطول قليلًا" وفق تعبيرها.
ويظهر مقطع آخر بايدن "متجمدًا" تمامًا خلال حفل موسيقي أقيم مؤخرًا في البيت الأبيض، ووصفه خصوم الرجل الثمانيني بأنه دليل على تشوش ذهنه.
وقالت المتحدثة مازحة "كان الرئيس يستمع إلى الموسيقى ولم يكن يرقص، معذرة، لم أكن أعلم أن عدم الرقص مؤشر على مشكلة صحية" بحسب قولها.
وفي وقت سابق أعرب البيت الأبيض عن غضبه بعد تداول مقطع فيديو في الأوساط المحافظة والداعمة لترامب مأخوذ من اجتماع سياسي في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.
ويظهر في المقطع بايدن وهو يبدو تائهًا على المسرح، قبل أن يمسك الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما معصمه ويوجهه نحو المخرج.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس، على منصة "اكس" إن جريدة "نيويورك بوست، مرة أخرى، لا تحترم قراءها" وفق تعبيره.