عودة عمال كوريا الجنوبية إلى موطنهم بعد إفراج واشنطن عنهم (فيديو)

وصل مئات العمال الكوريين الجنوبيين الذين أوقفتهم سلطات الهجرة الأمريكية في عملية دهم الأسبوع الماضي، إلى بلادهم في طائرة مستأجرة حطت في مطار إنشيون الدولي، اليوم الجمعة.

وبعد إقلاعها من أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية حطت طائرة بوينغ 747-8 استأجرتها الخطوط الكورية وعلى متنها أكثر من 310 كوريين جنوبيين، في المطار الكوري الجنوبي الرئيس في إنشيون.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية لوكالة "فرانس برس"، اليوم الجمعة، قبيل وصول العمال إن "الأمور سارت بسلاسة في أتلانتا"، مضيفًا: "غادرت الطائرة في الموعد المحدد وعلى متنها العدد المقرر من الركاب".

وتعد مداهمة العمال الكوريين أكبر عملية لإدارة الهجرة في موقع واحد منذ أطلق ترامب حملته ضد المهاجرين غير النظاميين عقب عودته إلى السلطة في شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

ويقول خبراء إن معظم العمال الكوريين الجنوبيين الذين أوقفوا كانوا - على الأرجح - يحملون تأشيرات لا تسمح لهم بالعمل في مجال البناء.