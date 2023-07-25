الجيش الإسرائيلي يُقر بزيادة طلبات قوات الاحتياط للتوقف عن الخدمة

أقرَّ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بزيادة طلبات قوات الاحتياط التوقف عن أداء الخدمة، وذلك في اليوم التالي لإقرار إسرائيل قانونًا يحد من بعض سلطات المحكمة العليا فيما يتعلق بالإشراف على القرارات الحكومية.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال حجاري للصحفيين الإسرائيليين خلال تصريحات أكدها متحدث عسكري لـ"رويترز"، إن "هناك زيادة في طلبات التوقف عن أداء خدمة الاحتياط"، لكن لم يُدلِ المتحدث بتفاصيل أخرى عن عدد الطلبات.

وأضاف حجاري: "إذا استمر عدم انضمام قوات الاحتياط لأداء الخدمة لفترة طويلة، سيقع ضرر على جاهزية الجيش".