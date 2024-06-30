7 قتلى في هجوم صاروخي روسي على بلدة أوكرانية
قال مسؤولون إن سبعة أشخاص قُتلوا، بينهم طفلان، وأصيب 31 آخرون في هجوم روسي بصاروخين اليوم السبت على بلدة فيلنيانسك الواقعة على مشارف مدينة زابوريجيا بجنوب شرق أوكرانيا.
وكرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مناشدته للحلفاء لتزويد بلاده بمزيد من الأسلحة بعيدة المدى وتعزيز أنظمة دفاعاتها الجوية لوقف ما وصفها بالهجمات اليومية، وفق ما نقلته رويترز.
وقال المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين إن صاروخين أطلقا في اتجاه بلدة فيلنيانسك مما أدى إلى تضرر بنية تحتية ومتجر ومبان سكنية.
وأعلنت أجهزة الطوارئ مقتل سبعة، بينهم طفلان، وإصابة 31 آخرين، منهم ثمانية أطفال. وأخمدت فرق الإطفاء حرائق اندلعت في عدة مبان.
وذكر إيفان فيدوروف حاكم منطقة زابوريجيا في مقطع مصور على تطبيق تيليجرام "نفذ العدو اليوم عملا إرهابيا مروعا آخر على السكان المدنيين".
وأضاف أن الهجوم وقع "في منتصف النهار، وهو يوم عطلة، في وسط المدينة حيث خرج الناس للاسترخاء ولم تكن هناك أهداف عسكرية".
ونشر زيلينسكي صورا من الموقع تظهر حفرة كبيرة وأشجارا متساقطة.
وكتب زيلينسكي على تيليجرام "مدننا ومناطقنا تعاني يوميا من مثل هذه الضربات الروسية. لكن هناك طرقا للتغلب على ذلك".
وأضاف "تدمير الإرهابيين حيث هم. تدمير قاذفات الصواريخ الروسية وتوجيه الضربات بقدرات حقيقية بعيدة المدى وزيادة عدد أنظمة الدفاع الجوي الحديثة في أوكرانيا كلها وسائل للدفاع عن البلاد من هذه الهجمات".
وكتبت وزارة الدفاع الروسية على تيليجرام أن الصاروخين سقطا في مكان قريب بمنطقة زابوريجيا قالت إنه تم إنزال أسلحة وعتاد عسكري فيه من قطارات أوكرانية، مما أسفر عن مقتل جنود وتدمير عربات مدرعة وصواريخ.
وحدد المنشور الموقع بأنه قرية أوكراينكا، التي تبعد أقل من 10 كيلومترات عن فيلنيانسك.
ولم تتمكن رويترز من التحقق من مصادر مستقلة من تقارير الجانبين عن ساحة المعركة.
وقال حاكم منطقة دونيتسك، التي تبعد أكثر نحو الشرق، إن مدينة كوراخوف تعرضت للقصف مرتين مما أسفر عن مقتل شخص. وذكر مسؤولون أن شخصين في منطقة خيرسون في الجنوب، التي تحتل القوات الروسية جزءا منها، قتلا أيضا.