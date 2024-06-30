7 قتلى في هجوم صاروخي روسي على بلدة أوكرانية

قال مسؤولون إن سبعة أشخاص قُتلوا، بينهم طفلان، وأصيب 31 آخرون في هجوم روسي بصاروخين اليوم السبت على بلدة فيلنيانسك الواقعة على مشارف مدينة زابوريجيا بجنوب شرق أوكرانيا.

وكرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مناشدته للحلفاء لتزويد بلاده بمزيد من الأسلحة بعيدة المدى وتعزيز أنظمة دفاعاتها الجوية لوقف ما وصفها بالهجمات اليومية، وفق ما نقلته رويترز.

وقال المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين إن صاروخين أطلقا في اتجاه بلدة فيلنيانسك مما أدى إلى تضرر بنية تحتية ومتجر ومبان سكنية.

وأعلنت أجهزة الطوارئ مقتل سبعة، بينهم طفلان، وإصابة 31 آخرين، منهم ثمانية أطفال. وأخمدت فرق الإطفاء حرائق اندلعت في عدة مبان.

وذكر إيفان فيدوروف حاكم منطقة زابوريجيا في مقطع مصور على تطبيق تيليجرام "نفذ العدو اليوم عملا إرهابيا مروعا آخر على السكان المدنيين".

وأضاف أن الهجوم وقع "في منتصف النهار، وهو يوم عطلة، في وسط المدينة حيث خرج الناس للاسترخاء ولم تكن هناك أهداف عسكرية".