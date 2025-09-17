رحلة محلية تجبر المراقبين على التدخل لحماية طائرة ترامب

شهدت رحلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى لندن، يوم الثلاثاء، اقتراب الطائرة الرئاسية من أخرى كانت تجري رحلة محلية، ما دفع برج المراقبة للتدخل بطريقة "حادة".

وكشفت وكالة "بلومبرغ" أن طائرة ركاب تابعة لشركة "سبيريت إيرلاينز" اقتربت بشكل لافت من الطائرة الرئاسية الأمريكية التي كانت تقل الرئيس ترامب، أثناء تحليقها فوق أجواء لونغ آيلاند في نيويورك متجهة إلى لندن، يوم الثلاثاء الماضي.

وبحسب التقرير، أصدرت مراقبة الحركة الجوية عدة تحذيرات عاجلة لطاقم رحلة "سبيريت 1300"، القادمة من فورت لودرديل إلى بوسطن، من أجل تغيير مسارها والابتعاد عن الطائرة الرئاسية.

وقد التُقطت تسجيلات صوتية للتحذيرات، تضمنت نبرة صارمة من المراقبين الذين طالبوا الطيارين بالاستجابة الفورية.

وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) لاحقًا أن الطائرتين التزمتا بفواصل الأمان المطلوبة، ولم يقع أي تهديد مباشر لسلامة الرحلتين.

وأشارت إلى أن الحادثة لم تؤدِ إلى أي تعطيل، إذ واصل الرئيس ترامب رحلته ووصل إلى العاصمة البريطانية في الموعد المحدد.

وتأتي هذه الواقعة في وقت تستقطب فيه تحركات ترامب الخارجية اهتمامًا واسعًا، خاصة مع اقتراب استحقاقات سياسية حساسة على الساحة الأمريكية.