خبراء روس لـ"إرم نيوز": الأوكرانيون محبطون وعام 2024 سيكون حاسما

رأى خبراء روس أن هناك حالة من "اليأس الشعبي" التي تخيم على أوكرانيا، نتيجة فشل الهجوم المضاد وإطالة أمد الحرب، مع توقع أن يكون العام المقبل حاسما في مستقبل الحرب الروسية الأوكرانية.

وعلّق خبراء روس، على تقرير لوكالة بلومبيرغ حول "الإحباط واليأس والإرهاق المخيم على الأوكرانيين بسبب فشل الهجوم المضاد وانعدام احتمالات التوصل إلى نهاية سريعة للصراع".

وقال الخبير في الشؤون الروسية أنطون ستنانلسيف لـ"إرم نيوز" إن "معنويات الأوكرانيين كانت عالية أثناء التجهيز للهجوم المضاد، مع ضخ الغرب كميات كبيرة من السلاح والأموال، لكن فشل الهجوم المضاد ولّد حالة إحباط كبيرة نتيجة ضخامة الآمال التي علقت عليه، فالبعض وصل في تخيلاته إلى أن أوكرانيا، ستنشر قواتها في وسط موسكو".

وتابع ستنانلسيف، "هناك عدة عوامل رئيسة سترسم ملامح الصراع العام المقبل، أولها الفشل العسكري الواضح. فالأوكرانيون يحاولون يوميا اختراق الدفاعات الروسية، وكل يوم تزيد قناعتهم أن الموضوع عبارة عن ضرب من الخيال، وهذا ما ينعكس على الحالة الشعبية العامة".