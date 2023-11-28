خبراء روس لـ"إرم نيوز": الأوكرانيون محبطون وعام 2024 سيكون حاسما
رأى خبراء روس أن هناك حالة من "اليأس الشعبي" التي تخيم على أوكرانيا، نتيجة فشل الهجوم المضاد وإطالة أمد الحرب، مع توقع أن يكون العام المقبل حاسما في مستقبل الحرب الروسية الأوكرانية.
وعلّق خبراء روس، على تقرير لوكالة بلومبيرغ حول "الإحباط واليأس والإرهاق المخيم على الأوكرانيين بسبب فشل الهجوم المضاد وانعدام احتمالات التوصل إلى نهاية سريعة للصراع".
وقال الخبير في الشؤون الروسية أنطون ستنانلسيف لـ"إرم نيوز" إن "معنويات الأوكرانيين كانت عالية أثناء التجهيز للهجوم المضاد، مع ضخ الغرب كميات كبيرة من السلاح والأموال، لكن فشل الهجوم المضاد ولّد حالة إحباط كبيرة نتيجة ضخامة الآمال التي علقت عليه، فالبعض وصل في تخيلاته إلى أن أوكرانيا، ستنشر قواتها في وسط موسكو".
وتابع ستنانلسيف، "هناك عدة عوامل رئيسة سترسم ملامح الصراع العام المقبل، أولها الفشل العسكري الواضح. فالأوكرانيون يحاولون يوميا اختراق الدفاعات الروسية، وكل يوم تزيد قناعتهم أن الموضوع عبارة عن ضرب من الخيال، وهذا ما ينعكس على الحالة الشعبية العامة".
وأوضح "يضاف إلى هذه العوامل تململ الغرب من الدعم. هناك قاعدة دائمة لتقديم الدعم، في البداية أعطيك كل شيء وأنتظر النتائج وإذا لم تعد بالنتائج المرجوة أبدأ بتقليص الدعم حتى أنهيه، وفي الوقت نفسه أبحث عن مشروع آخر، وهذا ما يقوم به الغرب فعليا مع أوكرانيا".
وأضاف ستنانلسيف "هناك أيضا خلافات واضحة باتت تظهر للعلن، أبرزها الخلاف بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية في كييف، وهذا ينعكس سلبا أيضا على مجريات المعارك".
واعتبر أن "الشعرة التي قسمت ظهر البعير، تمثلت في اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، حيث توجهت كل الأنظار إلى هناك، حتى الدعم والاهتمام توجه إلى هناك أيضا، وشعرت كييف أنها وحدها".
الحسم في أوكرانيا
بدوره، قال الخبير في الشؤون العسكرية والصراعات الدولية أليكسي ليبيديف، "لاشك أن سنة 2024 ستختلف عن سابقاتها، وأنا اتحدث من منظور بحثي ومؤشرات ملموسة، الهجوم المضاد الفاشل يرافقه هجوم سياسي واقتصادي وحتى شعبي فاشل، واجتماع هذه العوامل مع بعضها، يعني أن الجبهة الأوكرانية لن تكون في أحسن حال، خاصة مع دخول فصل الشتاء".
وأضاف ليبيديف لـ"إرم نيوز"، أن "التحرك على الأرض بات صعبا بالنسبة للجيش الأوكراني، الذي يتسلح بسلاح الغرب المعد لظروف مناخية مختلفة، ويواجه في الوقت نفسه سلاحا روسيا تم إعداده أساسا للظروف المناخية التي تعيشها الجبهة الآن".
ورأى أن "العامل الأهم هو ظهور الخلافات السياسية، وتراجع شعبية الرئيس الأوكراني، حيث أوهم شعبه أنه قادر على إدارة الصراع، لكن خبراته السياسية معدومة، والمنطق يقول إن الصراعات الدولية تحتاج لقيادات لديها خبرة وحنكة وهو ما تفقده إدارة كييف حاليا".
وحول توقعاته بكيفية انتهاء الصراع يقول ستنانلسيف "في الواقع أي صراع له حلول، إما سياسية أو عسكرية أو الحلين معا وبالحالة الأوكرانية، أتوقع أنها انتقلت من السياسي إلى العسكري، وفي حال فشل العسكري يعود الوضع لنقطة البداية وهو الحل السياسي، وهذا ما سينطبق على هذا الصراع".
وتابع" لكن يحتاج لبعض الوقت حتى يصل الغرب والأوكرانيون لقناعة بأن المخرج الوحيد هو الجلوس على طاولة المفاوضات وإيجاد حلول منطقية لإنهاء النزاع وعودة المنطقة إلى الهدوء".
وكانت وكالة بلومبيرغ، نشرت تقريرا لها أجرت خلاله مقابلات مع سكان محليين في أوكرانيا، عكسوا في إفادتهم بأن حالة من الإحباط تخيم على أوكرانيا، بعد توقف الهجوم المضاد والخلافات التي بدأت تظهر بين الإدارة السياسية والعسكرية في البلاد.