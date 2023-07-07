وزير خارجية إيران: علاقة طهران وموسكو ليست ضد أي طرف

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، أن علاقة طهران وموسكو ليست ضد أي طرف.

وأكد خلال مقابلة مع قناة "فونيكس" الصينية، نقلتها وكالة "إرنا"، أن الإيرانيين لا يصطفون مع أي طرف من أطراف الأزمة في أوكرانيا، مضيفا " منذ بداية تلك الأزمة، قمنا بدعوة الطرفين إلى السلام والتفاوض والاتفاق من خلال التفاوض والدبلوماسية".