بومبيو: واشنطن منعت حربا نووية بين الهند وباكستان في 2019

وكتب بومبيو في كتابه بعنوان "لا تبدل رأيك مطلقًا، القتال من أجل أميركا التي أحب" Never Give an Inch: Fighting for the America I Love "لا أعتقد أن العالم يدرك تمامًا مدى اقتراب التنافس بين الهند وباكستان من مواجهة نووية في شباط/فبراير 2019".

وكان البلَدان على شفير الحرب في شباط/فبراير 2019 بعدما شنت الهند ضربات جوية على جارتها برّرتها بأنّ مجموعة مسلّحة في باكستان تقف وراء تفجير انتحاري أوقع 41 قتيلا في صفوف قوات رديفة للجيش الهندي في منطقة كشمير المتنازع عليها.

وروى بومبيو، أنه استيقظ جراء اتصال هاتفي طارئ من مسؤول هندي كبير، خلال تواجده في هانوي للمشاركة في قمة بين الرئيس الأمريكي حينذاك دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون.

وقال الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه)، إن المتّصل "كان يعتقد أن الباكستانيين بدأوا في إعداد أسلحتهم النووية لشن ضربة. وأبلغني أن الهند تبحث في تصعيد من جهتها". وأضاف "طلبت منه عدم القيام بشيء وإمهالنا قليلا لمحاولة حلّ الأمور".