شويغو: الغرب نشر مئات آلاف الجنود والمسيّرات قرب حدودنا

قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، إن الغرب نشر 360 ألف عسكري و 8 آلاف مدرعة و 650 طائرة بالقرب من حدود بيلاروسيا. متهمًا خصوم موسكو، بشن حرب جماعية بالوكالة ضد بلاده.

وأضاف شويغو، في كلمة خلال اجتماع مع ضباط في الإدارة العسكرية بوزارة الدفاع نقلته وسائل إعلام روسية، أن وارسو تخطط لإنشاء تشكيل بولندي أوكراني عسكري تمهيدًا لاحتلال غرب أوكرانيا في وقت لاحق، معتبرًا أن التهديدات التي يتعرَّض لها الأمن العسكري الروسي زادت في الاتجاهات الإستراتيجية الغربية والشمالية الغربية.

ورجح الوزير الروسي، أن تنشر فنلندا قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" وتنصب أسلحة قادرة على ضرب أهداف روسية حرجة على عمق كبير.