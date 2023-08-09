شويغو: الغرب نشر مئات آلاف الجنود والمسيّرات قرب حدودنا
قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، إن الغرب نشر 360 ألف عسكري و 8 آلاف مدرعة و 650 طائرة بالقرب من حدود بيلاروسيا. متهمًا خصوم موسكو، بشن حرب جماعية بالوكالة ضد بلاده.
وأضاف شويغو، في كلمة خلال اجتماع مع ضباط في الإدارة العسكرية بوزارة الدفاع نقلته وسائل إعلام روسية، أن وارسو تخطط لإنشاء تشكيل بولندي أوكراني عسكري تمهيدًا لاحتلال غرب أوكرانيا في وقت لاحق، معتبرًا أن التهديدات التي يتعرَّض لها الأمن العسكري الروسي زادت في الاتجاهات الإستراتيجية الغربية والشمالية الغربية.
ورجح الوزير الروسي، أن تنشر فنلندا قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" وتنصب أسلحة قادرة على ضرب أهداف روسية حرجة على عمق كبير.
وأكد شويغو، أن تهديدات "الناتو" والغرب تتطلب استجابة مناسبة من قبل روسيا وسيتم اتخاذ القرارات في اجتماع وزارة الدفاع الروسية.
واتهم الوزير الروسي بولندا بأنها أصبحت أداة رئيسة لسياسة الولايات المتحدة المناهضة لروسيا، بعد أن أعلنت عزمها على بناء "أقوى جيش في القارة" من خلال سعي وارسو لشراء أسلحة على نطاق واسع.
كما اتهم الولايات المتحدة بارتكاب جريمة حرب من خلال إدراج الذخائر العنقودية المحظورة بموجب اتفاقية مساعدات لأوكرانيا.
وقال شويغو، إن روسيا ستعزز تجمعات قواتها على حدودها الغربية مع إنشاء منطقتي لينينغراد وموسكو العسكريتين.
يشار إلى أن أوكرانيا استلمت مئات الدبابات وأكثر من 4 آلاف عربة مدرعة وأكثر من 1.1 ألف مدفع وعشرات "MLRS" وأنظمة الدفاع الجوي من الدول الغربية منذ فبراير/ شباط العام الماضي.
وتجاوز المبلغ الإجمالي للمساعدات من الناتو والاتحاد الأوروبي وشركائهم لأوكرانيا 160 مليار دولار، وتعمل دول الناتو بفاعلية ونشاط على قضية نقل مقاتلات F-16 إلى أوكرانيا.