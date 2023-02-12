من يقود "الناتو" بعد إعلان ستولتنبرغ عدم رغبته بتمديد ولايته؟

أكد حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الأحد، أن أمينه العام الذي خدم لفترة طويلة سيترك منصبه، في شهر تشرين الأول/أكتوبر المُقبل، مما يطلق تكهنات جديدة بشأن خلفه.

ويقول دبلوماسيون في بروكسل، إنه لا إجماع حول من يجب أن يحل مكان رئيس الوزراء النرويجي الأسبق ينس ستولتنبرغ بصفته أكبر مسؤول مدني في التحالف الغربي.

وكان بعض الحلفاء يدرسون خطة لتمديد ولايته، وهو الذي يشغل هذا المنصب منذ 9 سنوات، للإشراف على تعامل "الناتو" مع الأزمة، التي بدأت مع الحرب الروسية على أوكرانيا.

لكن اليوم الأحد، بعيد عودة ستولتنبرغ من اجتماعات رفيعة المستوى في واشنطن، أكدت المتحدثة باسمه أنه سيترك منصبه في وقت لاحق من هذا العام.