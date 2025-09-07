قال دينيس بوشيلين حاكم مقاطعة دونيتسك إن الجيش الروسي وصل إلى ضواحي مدينة ديميتروف في المقاطعة الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا وتقع بالقرب من حدود روسيا.

وقال بوشيلين في مقطع فيديو نشره على قناته في "تلغرام": "نرى أيضًا تقدماً داخل ديميتروف، وقد وصلت القوات الروسية بالفعل إلى ضواحيها"، مبينًا أن القوات الروسية حررت مناطق جنوبي دونيتسك بالكامل.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير مجموعة "الشرق" الروسية بلدة خوروشييه، التابعة لمقاطعة دنيبروبتروفسك.

وأوضح في بيان أن "خسائر العدو في مناطق نفوذ قوات "الشرق" بلغت ما يصل إلى 200 جندي و4 مركبات قتالية مدرعة و8 سيارات، و3 مدافع، وتم تدمير مستودع للذخائر".

وحسّنت وحدات من مجموعة "الشمال" وضعها التكتيكي واستهدفت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أليكسييفكا ومالايا ريبيتسا ويوناكوفكا بمقاطعة سومي، على ما ذكر موقع "سبوتنيك".

وأشار إلى أنه بخصوص محور خاركوف، تم استهداف وحدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق تشوغونوفكا ولوشاكوفو وأمبارنوي وفولشانسك في مقاطعة خاركوف.

ونوه بأن الجانب الأوكراني "فقد أكثر من 175 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين و13 مركبة ومدفعين ميدانيين و3 محطات حرب إلكترونية، تم تدمير مستودعين للذخائر الميدانية".

وأضاف أن "وحدات من مجموعة "الغرب" حررت مواقع مهمة، ودحرت القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الحرس الوطني، في مناطق سينكوفو وبوروفسكايا أندرييفكا وسمورودكوفكا في مقاطعة خاركوف.