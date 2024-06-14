ردا على واشنطن.. مستشار خامنئي: لن نتأثر بأي ضغوط بشأن الملف النووي

قال الأدميرال علي شمخاني، المستشار السياسي للمرشد الإيراني علي خامنئي، إن إيران لن تتأثر بأي ضغوط.

جاء ذلك ردا على أي خطوة قد تتخذها الولايات المتحدة والدول الغربية بشأن الملف النووي الإيراني المثير للجدل وسط تصاعد المخاوف الغربية من الأنشطة النووية السرية لطهران.

وأوضح الأدميرال شمخاني في تدوينة له عبر منصة "إكس" أن "أمريكا وبعض الدول الغربية ستزيل براغي وصواميل الصناعة النووية الإيرانية لو استطاعت".

وأضاف: "إن استمرار تطوير البرنامج النووي السلمي الإيراني لا يخضع إلا للإرادة الوطنية واستراتيجية التنمية في البلاد، ومع التزامها بمعاهدة حظر الانتشار النووي واتفاقية الضمانات، فإنها لن تتأثر بأي ضغوط".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن واشنطن وحلفاءها مستعدون للضغط على طهران إذا لم تتعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وذكرت وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في وقت سابق يوم الخميس، أن إيران تقوم بسرعة بتركيب أجهزة طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم في موقع فوردو وبدأت في تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة.

وبحسب واشنطن، فإن هذا التقرير يظهر أن إيران تعتزم توسيع برنامجها النووي؛ "بطريقة ليس لها تطبيق سلمي مشروع".

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن دبلوماسيين أن إيران تعمل على توسيع قدرتها على التخصيب في موقعين تحت الأرض ردا على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء هذه عن دبلوماسيين أضافوا أن الإجراء الإيراني "ليس بالخطورة التي كان يخشاها الكثيرون".

وقد أتيح التقرير السري للوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول الأعضاء يوم الخميس، وكان موضوعه الخطوات التي اتخذتها إيران حتى الآن.

في جانب ذي صلة، أظهرت نتائج استطلاع مشترك جديد أجراه فريق من الباحثين في جامعة هارفارد الأمريكية بمشاركة معهد "إيران بول" في تورونتو بكندا، أن ثلثي الإيرانيين يوافقون على امتلاك بلادهم للأسلحة النووية.

ووفقا لهذا الاستطلاع الذي شمل 2280 مواطنا إيرانيا بين فبراير ومايو 2024، وافق 69 بالمئة من المشاركين على فكرة امتلاك إيران أسلحة نووية.

ويمثل هذا تحولاً ملحوظاً عن استطلاعات الرأي السابقة التي رفض فيها معظم الإيرانيين استمرار برنامج الأسلحة النووية في البلاد، كما أنه يتناقض تماماً مع الموقف الرسمي للنخب الحكومية الإيرانية ضد تطوير واستخدام الأسلحة النووية.