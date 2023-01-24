قبول استقالة نائب مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية
قبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، طلبا بالاستقالة تقدم به نائب رئيس ديوان مكتب الرئاسة، كيريلو تيموشينكو، بحسب بيان صادر عن مكتب الرئيس.
وجاء في البيان: "تم عزل تيموشينكو كيريلو فلادلينوفيتش من منصب نائب رئيس مكتب رئيس أوكرانيا وفقًا لخطاب الاستقالة المقدم".
وكان تيموشينكو أعلن في وقت سابق الثلاثاء، أنه طلب من الرئيس فولوديمير زيلينسكي أمس الاثنين إعفاءه من مهامه.
وكتب تيموشينكو على تطبيق المراسلة تيليغرام: "أشكر رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي على الثقة وفرصة القيام بأفعال صالحة كل يوم وكل دقيقة"، بحسب وكالة "رويترز".
وفي وقت سابق الاثنين، قال الرئيس الأوكراني، إن التغييرات في المناصب العليا في الحكومة وفي الأقاليم ستتم "خلال يوم".
وقال زيلينسكي في خطابه الليلي المصور: "هناك بالفعل قرارات تتعلق بالمناصب.. بعضها اليوم والبعض الآخر غدا.. في ما يتعلق بالمسؤولين على مختلف المستويات في الوزارات والهياكل الحكومية المركزية الأخرى، وكذلك في الأقاليم وفي منظومة إنفاذ القانون".
وكان الرئيس الأوكراني تعهد في السابق بمكافحة الفساد على جميع المستويات وسط سلسلة من المزاعم بتلقي رشى وممارسات مشبوهة.