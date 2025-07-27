وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد باغتيال خامنئي

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، باغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، إذا واصلت بلاده تهديد إسرائيل.

جاءت تهديدات كاتس إثر زيارة الأخير قاعدة رامون الجوية برفقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حسبما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأضاف الوزير: "أريد أن أنقل رسالة واضحة إلى الدكتاتور خامنئي: إذا استمررتم في تهديد إسرائيل، فإن يدنا الطويلة ستمتد إلى طهران مجددًا وبقوة أكبر - وهذه المرة إليكم شخصيًا أيضًا".

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والشهر الماضي، شهد البلدان حربًا استمرت 12 يومًا، بعد تنفيذ إسرائيل هجومًا مباغتًا استهدف إيران، وقتل عددًا كبيرًا من قيادات البلاد العسكرية وعلمائها النوويين.

وردت طهران بإطلاق آلاف الصواريخ والمسيّرات على مدن وبلدات إسرائيلية، مخلّفة خسائر مادية وبشرية كبيرة.

وانتهت الحرب بعد وقت قصير من تدخل الولايات المتحدة بقصف منشآت نووية في إيران.