"سي إن إن": أمريكا ستحاول اعتراض أي صواريخ تستهدف إسرائيل

نقلت شبكة "CNN بالعربية"، الجمعة، عن مسؤولين أمريكيين اثنين قولهما، إن الولايات المتحدة ستحاول اعتراض أي صواريخ يتم إطلاقها على إسرائيل، في إشارة إلى الهجوم الإيراني.

ويترقب العالم أي هجوم إيراني مُحتمل على إسرائيل، بعد أن نفذت الأخيرة ضربة على مقر القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.

وفي وقت مُبكر من يوم الجمعة، التقى قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" الجنرال إريك كوريلا، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، في إسرائيل.