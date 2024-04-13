"سي إن إن": أمريكا ستحاول اعتراض أي صواريخ تستهدف إسرائيل
نقلت شبكة "CNN بالعربية"، الجمعة، عن مسؤولين أمريكيين اثنين قولهما، إن الولايات المتحدة ستحاول اعتراض أي صواريخ يتم إطلاقها على إسرائيل، في إشارة إلى الهجوم الإيراني.
ويترقب العالم أي هجوم إيراني مُحتمل على إسرائيل، بعد أن نفذت الأخيرة ضربة على مقر القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.
وفي وقت مُبكر من يوم الجمعة، التقى قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" الجنرال إريك كوريلا، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، في إسرائيل.
وتحدث أحد المسؤولين الأمريكيين، عن إجراء عدة مباحثات حث خلالها المسؤولون الأمريكيون إسرائيل على عدم تصعيد الوضع.
وقال هاليفي إن "الجيش الإسرائيلي مستعد بقوة، هجوميا ودفاعيا، ضد أي تهديد"، مضيفًا أن الجيش يواصل مراقبة ما يحدث في إيران وفي مختلف الساحات عن كثب".
وسبق أن اعترضت قوات البحرية الأمريكية في البحر الأحمر صواريخ بعيدة المدى أطلقتها ميليشيا الحوثي في اليمن باتجاه إسرائيل.
ومن الممكن أيضا أن تعترض القوات الأمريكية في العراق وسوريا الطائرات بدون طيار والصواريخ التي تستهدف شمال إسرائيل، اعتمادا على الموقع الذي يتم إطلاقها منه.