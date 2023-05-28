إسرائيل.. ألمانيا قلقة بشأن قانون حصر التبرعات لمنظمات المجتمع المدني

بعثت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، برسالة مباشرة إلى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، خلال عطلة نهاية الأسبوع، أعربت فيها عن قلقها إزاء مشروع قانون حصر التبرعات لمنظمات المجتمع المدني، والذي من المتوقع أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بمناقشته غدًا الأحد في الكنيست.

وحسب صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم السبت، أثارت نية طرح القانون للنقاش من قبل اللجنة الوزارية توترات بين إسرائيل وعدة دول، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا، حيث قد يؤدي الترويج له إلى أزمة سياسية مع دول غربية أخرى.