بأغلبية ضئيلة.. لجنة أمريكية تدعم والتز مرشح ترامب للأمم المتحدة

صوّتت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، بأغلبية ضئيلة لصالح مايكل والتز، الذي اختاره الرئيس دونالد ترامب لمنصب المبعوث الأمريكي إلى الأمم المتحدة.

وصوت 12 عضوا لصالح والتز مقابل معارضة 10 أعضاء، ويمهد التصويت الطريق للتصويت على تأكيد تعيين والتز بمجلس الشيوخ بكامل أعضائه وعددهم 100 عضو.

وكان والتز قد أقيل من منصب مستشار ترامب للأمن القومي في مايو/ أيار بعد تورطه في فضيحة تتعلق بمحادثة عبر تطبيق للتراسل بين مسؤولين كبار وصحفي.

وانضمت السناتور جين شاهين، العضو الديمقراطية البارزة في اللجنة، إلى الجمهوريين في دعم والتز بعد تلقيها تعهدات بأن تفرج وزارة الخارجية عن مساعدات لمواجهة الكوارث في هايتي ونيجيريا، وفق "رويترز".

فيما انضم السناتور الجمهوري راند بول إلى الديمقراطيين في التصويت ضده. ولم يتضح بعد موعد نظر مجلس الشيوخ بكامل هيئته في الترشيح.

ووالتز عسكري متقاعد ونائب جمهوري سابق من ولاية فلوريدا. وأقيل من منصبه كمستشار للأمن القومي في الأول من مايو/ أيار بعد أن تورط في فضيحة في مارس/ آذار الماضي تضمنت محادثة عبر تطبيق "سيغنال".

وناقشت المحادثة السرية تفاصيل عملية عسكرية أمريكية ودُعي إليها عن طريق الخطأ صحفي، ما فجر فضيحة مدوية.

حدث ذلك، قبل أن يتم ترشيحه من ترامب على الفور لمنصب سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة.