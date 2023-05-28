جنوب أفريقيا تحقق في مزاعم أمريكية بشحن أسلحة إلى روسيا

قالت مؤسسة الرئاسة في جنوب أفريقيا، الأحد، إن الرئيس سيريل رامابوسا عيّن لجنة للتحقيق في مزاعم أمريكية بأن سفينة روسية حملت أسلحة من قاعدة بحرية قرب كيب تاون، العام الماضي.

وقالت الرئاسة في بيان صدر عنها: "قرر الرئيس فتح التحقيق بسبب خطورة المزاعم، واهتمام الناس، وأثر هذه المسألة على العلاقات الدولية لجنوب أفريقيا".

وقال سفير الولايات المتحدة في جنوب أفريقيا روبن بريجيتي في 11 مايو/أيار، إنه واثق من أن سفينة روسية رست في قاعدة بحرية في سيمونز تاون في كيب الغربية خلال ديسمبر/كانون الأول، نقلت على متنها أسلحة من جنوب أفريقيا. وهو زعم تنفيه جنوب أفريقيا منذ ذلك الوقت.

وتسببت المزاعم في خلاف دبلوماسي بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا وروسيا، وجعلت موقف جنوب أفريقيا غير المنحاز في صراع أوكرانيا موضع تساؤل.