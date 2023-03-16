بريطانيا تحظر تيك توك على الأجهزة الحكومية
أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الخميس، أنها ستحظر بشكل فوري تطبيق "تيك توك" على الأجهزة الحكومية، بسبب مخاوف تتعلّق بالأمن.
ويتهم منتقدو التطبيق الذي يتيح مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة، ويحظى بشعبية كبيرة بين الشباب، بأنه يمنح السلطات الصينية إمكانية الوصول إلى بيانات المستخدمين في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي ينفيه تيك توك.
وقال وزير الدولة أوليفر دودن الذي تشمل حقيبته الأمن السيبراني، أمام البرلمان: "سنحظر استخدام تيك توك على الأجهزة الحكومية، وسيتم ذلك بـ"أثر فوري".
وأضاف الوزير البريطاني: "الأمر يتعلّق بإجراء وقائي.. نعرف أنّ هناك بالفعل استخدامًا محدودًا لتيك توك في إطار الحكومة، ولكن الأمر عبارة عن نظافة إلكترونية جيّدة".
وتابع: "نظرًا للمخاطر الخاصة المتعلقة بالأجهزة الحكومية التي قد تحتوي على معلومات حساسة، من الحكمة ومن المناسب تقييد استخدام تطبيقات معينة"، خاصة تلك التي تصل إلى "كمية كبيرة من البيانات" وتخزنها.
وتأتي هذه المقاربة "التي تستند إلى المخاطر المحددة التي تتعلّق بالأجهزة الحكومية"، بعد عمليات حظر مماثلة اتخذتها بشكل خاص الولايات المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي، حسبما أكده أوليفر دودن.
وكانت الصين حثت الولايات المتحدة، الأربعاء، على وقف "الهجمات غير المبرّرة" على تيك توك، بعدما طلبت الحكومة الأمريكية من الشركة الأم الصينية "بايت دانس" التخلّي عن أسهمها في التطبيق، أو مواجهة حظر لأسباب تتعلّق بالأمن القومي.