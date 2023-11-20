روسيا تسمح لمالي باستخدام قمرها الاصطناعي
أعلن التلفزيون الرسمي في دولة مالي اليوم الإثنين، أن روسيا أتاحت لحكومة البلاد استخدام قمرها الاصطناعي، في إطار التعاون الاستراتيجي وللمساعدة في عدة مجالات، بما في ذلك تحقيق الأمن الإقليمي.
وتتقدم وتيرة التعاون بين روسيا ومالي بشكل كبير وسريع، فبعد إرسال العديد من المروحيات وقوات مكافحة الإرهاب إلى باماكو، وافقت روسيا على إتاحة قمرها الصناعي لتأمين الأراضي المالية والاتصالات وأي استخدامات أخرى.
ووفق التلفزيون الحكومي، ستساعد هذه الفرصة الجديدة الجيش المالي، الذي استولى مؤخرا على مدينة كيدال بعد عدة أيام من الاشتباكات مع المتمردين الأزواد، في حربه ضد الإرهاب.
وتعمل مالي على إنشاء قمر صناعي خاص بها للمراقبة الأرضية، وذلك بفضل المساعدة المقدمة من روسيا، وتأمل الحكومة في ضمان الوصول إلى الإنترنت في جميع أنحاء البلاد وكذلك ضمان استقلال الإدارة العامة فيما يتعلق بخدمات الاتصالات.
وتستخدم مالي بالفعل على نطاق واسع بيانات الاستخبارات من حيث الاستشعار عن بعد عبر روسيا، وترتبط الرادارات التي تسمح لباماكو بمراقبة المجال الجوي بنظام الاتصالات الروسي.
كما مكّن التعاون المعزز بين باماكو وموسكو من نشر مدربين روس لتدريب القوات المسلحة المالية لعدة أشهر كجزء من الحرب ضد الإرهاب.