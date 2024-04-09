ترامب يفشل في تأجيل محاكمته بقضية شراء صمت ممثلة إباحية

خسر دونالد ترامب محاولته الثانية والأخيرة في عدة أيام لتأجيل محاكمته، المقررة يوم الـ15 من نيسان/أبريل، بتهم جنائية تتعلق بدفع أموال لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية.

وقال محامو الرئيس الأمريكي السابق في جلسة استماع بمحكمة استئناف متوسطة المستوى إن المحاكمة يجب أن تؤجل؛ لمنحه فرصة للطعن في أمر حظره من الإدلاء بتعليقات في القضية.

وسرعان ما رفضت القاضية المساعدة سينثيا كيرن طلب التأجيل، لكن لجنة كاملة من قضاة الاستئناف ستنظر لاحقا في الإجراء القانوني الذي تقدم به ترامب بشأن حظره من الإدلاء بتعليقات.

ولم يرد محامو ترامب على الفور على طلب للتعقيب.