احتجاجات تضامنية مع الفلسطينيين في عدة دول

تظاهر آلاف الأشخاص الأربعاء في مدن عدّة أبرزها أثينا وواشنطن ولشبونة وإسطنبول وغيرها، تضامناً مع الفلسطينيين في ظلّ الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وتجمّع نحو عشرة آلاف شخص في وسط العاصمة اليونانية الأربعاء قبل أن يتوجهوا نحو السفارة الإسرائيلية، وفق ما أفادت الشرطة.

ودعت لجنة الصداقة الإسرائيلية-اليونانية المشاركين إلى "التعبير عن تضامنهم، وطلب إحقاق العدالة لآلاف الأبرياء الذين تمّ اغتيالهم، وأيضاً الافراج الفوري عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس".