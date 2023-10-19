احتجاجات تضامنية مع الفلسطينيين في عدة دول
تظاهر آلاف الأشخاص الأربعاء في مدن عدّة أبرزها أثينا وواشنطن ولشبونة وإسطنبول وغيرها، تضامناً مع الفلسطينيين في ظلّ الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وتجمّع نحو عشرة آلاف شخص في وسط العاصمة اليونانية الأربعاء قبل أن يتوجهوا نحو السفارة الإسرائيلية، وفق ما أفادت الشرطة.
ودعت لجنة الصداقة الإسرائيلية-اليونانية المشاركين إلى "التعبير عن تضامنهم، وطلب إحقاق العدالة لآلاف الأبرياء الذين تمّ اغتيالهم، وأيضاً الافراج الفوري عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس".
واعتمدت الأحزاب ووسائل الإعلام اليسارية في اليونان خطابا مساندا للفلسطينيين وانتقدت "احتلال" إسرائيل لأراضٍ فلسطينية وموقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتقديم دعم غير مشروط للدولة العبرية.
واعتبر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الأربعاء أنّ إسرائيل تعرضت "لهجوم إرهابي وحشي لم يسبق أن رأينا له مثيلاً في الشرق الأوسط"، مشدّداً على أنّ أثينا تميّز بين الشعب الفلسطيني وحركة حماس.
وفي إسطنبول، تجمّع الآلاف لليلة الثانية على التوالي أمام القنصلية الإسرائيلية تضامناً مع الفلسطينيين.
ورفع محتجّون الأعلام الفلسطينية ولافتات تتّهم إسرائيل بقتل الأطفال في غزة، وردّدوا شعارات منها "أغلقوا هذه القنصلية الصهيونية".
كما نزل جمع من المحتجّين على مقربة من القنصلية الأمريكية للتنديد بدعم واشنطن للدولة العبرية.
وشهدت واشنطن وشيكاغو ومينيسوتا مظاهرات للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإدخال المساعدات للفلسطينيين في القطاع.
وفي العاصمة الأمريكية، دخل مئة متظاهر على الأقل مبنى تابعاً للكونغرس لمطالبة النواب وإدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن بالضغط للتوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
وارتدى المحتجّون قمصان "تي شيرت" سوداء كتب عليها "اليهود يقولون: وقف إطلاق النار الآن" و"ليس باسمنا"، ودخلوا مبنى "كانون بيلدينغ" التابع للكونغرس، حيث جلسوا في الردهة وهم يغنّون ويصفقون رافعين لافتات كتب فيها "دعوا غزة تعيش". وقامت الشرطة بتوقيف عدد منهم.
وفي لشبونة، تجمع المئات من المتضامنين مع الفلسطينيين داعين لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وهتف المشاركون وسط العاصمة البرتغالية بشعارات مثل "نعم للسلام لا للحرب" و"فلسطين حرّة".
وقالت الموظفة في القطاع العام آنا سوزا (47 عاما) "أنا لست ضد إسرائيل. ما أريده فقط هو انتهاء الحرب".
وقال راوول رودريغيز (24 عاما) "لا يمكنني ألا أتأثر عندما أرى ما يحصل"، مشددا على ضرورة "الاعتراف بحقوق الفلسطينيين".