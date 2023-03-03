ميرال أكشينار تلوح بالانسحاب من تحالف المعارضة التركية.. وكمال قليجدار "لا تقلقوا"

قالت زعيمة حزب "الخير" القومي التركي المعارض ميرال أكشينار اليوم الجمعة، إن تحالف المعارضة المؤلف من ستة أحزاب، من بينها حزبها "لم يعد يعكس الإرادة الوطنية"، ما قد يشير إلى انسحاب حزبها من التحالف قبل الانتخابات المقررة في مايو/أيار.

وأوضحت أكشينار في مؤتمر صحفي، أن الأحزاب الخمسة الأخرى لم توافق على المرشحين اللذين طرحهما الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية وهما رئيسا بلديتي إسطنبول وأنقرة، ودعت رئيسي البلديتين إلى الاضطلاع بواجبهما، في دعوة واضحة لهما للترشح.