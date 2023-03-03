ميرال أكشينار تلوح بالانسحاب من تحالف المعارضة التركية.. وكمال قليجدار "لا تقلقوا"
قالت زعيمة حزب "الخير" القومي التركي المعارض ميرال أكشينار اليوم الجمعة، إن تحالف المعارضة المؤلف من ستة أحزاب، من بينها حزبها "لم يعد يعكس الإرادة الوطنية"، ما قد يشير إلى انسحاب حزبها من التحالف قبل الانتخابات المقررة في مايو/أيار.
وأوضحت أكشينار في مؤتمر صحفي، أن الأحزاب الخمسة الأخرى لم توافق على المرشحين اللذين طرحهما الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية وهما رئيسا بلديتي إسطنبول وأنقرة، ودعت رئيسي البلديتين إلى الاضطلاع بواجبهما، في دعوة واضحة لهما للترشح.
وفي أول تعليق له على تصريح زعيمة حزب الخير القومي، قلل كمال قليجدار أوغلو زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا اليوم الجمعة، من الخلاف حول المرشحين للرئاسة.
وقال قليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري، حسب شبكة خبر ترك ووسائل إعلام أخرى، "لا تقلقوا، ستكون الأمور على ما يرام".
واتفقت الأحزاب الخمسة الأخرى في التحالف على الدفع بكمال قليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض البارز كمرشح مشترك لمواجهة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقررة في 14 مايو/أيار.