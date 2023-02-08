طالبان تعلن عن مساعدات بقيمة 165 ألف دولار لتركيا وسوريا

وتعاني أفغانستان من أزمة اقتصادية وإنسانية حادة، وتتلقى واحدا من أكبر برامج المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة.

واستولت طالبان على السلطة في عام 2021 مع انسحاب القوات الأجنبية، ما أدى إلى فرض عقوبات على القطاع المصرفي، ولم تعترف أي دولة رسميا بحكومتها.

وقفز عدد قتلى الزلزال المدمر في جنوب تركيا وفي سوريا إلى أكثر من ثمانية آلاف، فيما يسابق رجال الإنقاذ الزمن وسط ظروف الشتاء القاسية لإخراج الناجين من بين أنقاض المباني المنهارة. وأصيب عشرات الآلاف، وبقي الكثيرون بلا مأوى وسط البرودة الشديدة.

وفي أفغانستان، لقي المئات حتفهم في الأسابيع الماضية بسبب البرد القارس والأزمة الاقتصادية.

وأوقفت العديد من منظمات الإغاثة عملياتها جزئيا بسبب إعلان إدارة طالبان منع معظم العاملات في المنظمات غير الحكومية من العمل، ما جعل تلك المنظمات غير قادرة على المضي في الكثير من البرامج في الدولة المحافظة. وقال دبلوماسيون غربيون إنهم لن يفكروا في الاعتراف رسميا بالإدارة ما لم تغير مسارها في ما يتعلق بحقوق المرأة.