طهران: مقتل 50 شرطيا منذ بدء الاحتجاجات

وقال كني، وهو أيضا كبير المفاوضين النوويين، في مقابلة مع التلفزيون الهندي، إن "نحو 50 شرطيا قتلوا خلال الاحتجاجات وأصيب المئات".

ولم يفصح عن عدد من قتلوا من المحتجين، لكنه قال إن وزارة الداخلية شكلت لجنة للتحقيق في أمر الوفيات.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الشهر الماضي، أن 46 من قوات الأمن قتلوا دون أن تنسب هذا الرقم لمصدر مسؤول.

وانتشرت سريعا في كل أنحاء البلاد الاحتجاجات التي خرجت في البداية بسبب وفاة أميني، بعد أن اعتقلتها شرطة الأخلاق بسبب ملابس غير لائقة بموجب قواعد الملبس الإسلامية الصارمة في إيران.

وتركز الغضب على ملف حقوق النساء، لكن المحتجين هتفوا أيضا بسقوط الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.

وصعّد الحكام من رجال الدين من الحملة الأمنية في المناطق الكردية.

وقال جيريمي لورنس، المتحدث باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، إن "أنباء وردت عن مقتل 40 شخصا على أيدي قوات الأمن خلال الأسبوع المنصرم".

وقال جلال محمود زاده، وهو عضو في البرلمان من مدينة مهاباد التي تقطنها أغلبية كردية، إنه "تلقى أوامر استدعاء قضائية متكررة بسبب موقفه الداعم للاحتجاجات".

وكتب في تغريدة، أمس الأربعاء: "رفعت الجهات القضائية دعوى ضدي كممثل لمن هم في حداد بدلا من الحفاظ على الحقوق القانونية للمحتجين وأسر الضحايا في مهاباد والمدن الكردية".