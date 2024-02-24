خبراء: الحرب الروسية الأوكرانية دخلت "منعطفات غير متوقعة"
تدخل الحرب الروسية الأوكرانية اليوم الـ 24 فبراير عامها الثالث، مع استبعاد وجود أي حل سياسي في الأفق، ومع مرور 24 شهرا من الصراع يرى خبراء عسكريون أن الحرب دخلت في منعطفات كثيرة وغير متوقعة، وانتقلت الكفة بين الطرفين المتصارعين بطريقة كان توقعها صعبا على خبراء الحروب والصراعات.
وفيما شهدت أوروبا والعالم كله أحداثا متسارعة وغير متوقعة على مدار العامين الماضيين نتيجة الصراع في شرق أوروبا، ما زال العالم يرتقب ما الذي ستخبئه هذه الحرب في عامها الثالث.
عامان من الصراع
بدوره، قال الخبير في الشؤون العسكرية يوري شبيليف لـ"إرم نيوز"، تعليقا على رؤيته للحرب خلال العامين الماضيين إنه "رغم توقع العديد من الخبراء وحتى أجهزة الاستخبارات والأجهزة المعنية باحتمالية اندلاع حرب بين روسيا والغرب على الجغرافية الأوكرانية، إلا أنني أكاد أجزم أن لا أحد تخيل أن تستمر الحرب لتدخل عامها الثالث".
ويتابع "بالنظر إلى مجربات الحرب أعتقد أن المسؤولين العسكريين الروس أعطوا مدة لهذه الحرب لا تتجاوز الشهر، بحيث تكون روسيا بسطت سيطرتها على المناطق التي تريدها وقامت بتغيير جذري في النظام الأوكراني، إلا أن رياح هذه الحرب لم تهب كما شاءت موسكو، وامتدت بطريقة ربما كانت تشابه الاحتمال الأخير الذي وضعه خبراء الحرب في روسيا، ألا وهي حرب الاستنزاف".
وينوه شبيليف، بأن هناك عوامل أطالت عمر هذه الحرب أهمها "الدعم الغربي بالتأكيد؛ فلولا ما قدم لكييف لما استمرت الحرب لأكثر من عام، وما يؤكد حديثي هو الحالة التي يعيشها الجيش الأوكراني حاليا مع نقص الدعم الغربي؛ فقد بات يخسر الأرض تدريجيا".
ويضيف: "العامل الثاني متعلق ببعض المشاكل التي كانت موجودة داخل الجيش الروسي، والتي أدت لتراجع في مساحة المناطق التي سيطر عليها في عام 2022".
ويؤكد شبيليف أن الوضع الداخلي للجيش الروسي "قد تغير حاليا فهناك نهضة حقيقة في القوات المسلحة الروسية، والتي نرى نتائجها حاليا، بالإضافة إلى الصناعة العسكرية التي تضاعفت وفي بعض القطاعات وصلت النسبة الانتاجية إلى 500%".
إطالة أمد الحرب
وفي السياق ذاته يرى الباحث في الشؤون الأمنية واإستراتيجية ميخائيل سفيريدوف، أن إطالة أمد الحرب يأتي بسبب عامل روسي وآخر أوكراني غربي "فبالنظر إلى العامل الروسي كان هناك عدم تقدير حقيقي للاحتياجات العسكرية في بداية الحرب سواء بعدد الأفراد أو المعدات، فنحن نتحدث عن مساحات واسعة سيدخلها الجيش الروسي وبحاجة إلى أكثر من 150 ألف عسكري كانوا حاضرين في بداية الحرب، وقد تغافل أصحاب القرار العسكري عن أهمية الجيش الأوكراني الذي كان يستعد فعليا لهذه الحرب منذ عام 2014، أي قبل اندلاعها بـ8 أعوام".
ويتابع سفيريدوف "أدرك الجيش الروسي بعد أشهر من الحرب، أن الأمر يحتاج لدراسة وخطط أكثر احكاما، وهذا ما حصل فعليا على الأرض؛ فنهاية العام الماضي أثبتت معطيات الحرب أن الجيش الروسي غير معادلاته وما هي إلا أشهر حتى نرى تغييرا جذريا على صعيد السيطرة على الأرض، وأتوقع أنه ومع حلول الخريف القادم ستكون روسيا قد سيطرت فعليا على إقليم دونباس كله".
وفي لغة الأرقام العسكرية تشير الإحصائيات الرسمية وغير الرسمية، أن روسيا استطاعت خلال العامين الماضيين من السيطرة على مقاطعة لوغانسك بشكل كامل وأكثر من نصف مقاطعة دونيتسك فيما لم يتبق لها سوى 25% حتى تسيطر على مقاطعة زابوروجيا، بالإضافة إلى الضفة الغربية من خيرسون.
وعلى صعيد الخسائر في الأرواح ورغم امتناع طرفي النزاع من الإعلان عن خسائرهما إلا أن الإحصائيات غير الرسمية تشير الى أن الجيش الروسي فقد ما يقرب من 120000 عسكري و250 ألف جريح، وفي المقابل خسر الجيش الأوكراني 70000 عسكري و130000 جريح.
وتشير الإحصائيات إلى أن الخسائر البشرية المدنية وفق الأمم المتحدة وصلت في أوكرانيا إلى 10382 قتيلا و 19659 جريحا، وفي المناطق التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا بالإضافة إلى ضحايا الهجمات الأوكرانية داخل المدن الروسية وصل عدد القتلى المدنيين إلى 928 قتيلا والجرحى 3113 جريحا.