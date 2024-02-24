خبراء: الحرب الروسية الأوكرانية دخلت "منعطفات غير متوقعة"

تدخل الحرب الروسية الأوكرانية اليوم الـ 24 فبراير عامها الثالث، مع استبعاد وجود أي حل سياسي في الأفق، ومع مرور 24 شهرا من الصراع يرى خبراء عسكريون أن الحرب دخلت في منعطفات كثيرة وغير متوقعة، وانتقلت الكفة بين الطرفين المتصارعين بطريقة كان توقعها صعبا على خبراء الحروب والصراعات.

وفيما شهدت أوروبا والعالم كله أحداثا متسارعة وغير متوقعة على مدار العامين الماضيين نتيجة الصراع في شرق أوروبا، ما زال العالم يرتقب ما الذي ستخبئه هذه الحرب في عامها الثالث.

عامان من الصراع

بدوره، قال الخبير في الشؤون العسكرية يوري شبيليف لـ"إرم نيوز"، تعليقا على رؤيته للحرب خلال العامين الماضيين إنه "رغم توقع العديد من الخبراء وحتى أجهزة الاستخبارات والأجهزة المعنية باحتمالية اندلاع حرب بين روسيا والغرب على الجغرافية الأوكرانية، إلا أنني أكاد أجزم أن لا أحد تخيل أن تستمر الحرب لتدخل عامها الثالث".

ويتابع "بالنظر إلى مجربات الحرب أعتقد أن المسؤولين العسكريين الروس أعطوا مدة لهذه الحرب لا تتجاوز الشهر، بحيث تكون روسيا بسطت سيطرتها على المناطق التي تريدها وقامت بتغيير جذري في النظام الأوكراني، إلا أن رياح هذه الحرب لم تهب كما شاءت موسكو، وامتدت بطريقة ربما كانت تشابه الاحتمال الأخير الذي وضعه خبراء الحرب في روسيا، ألا وهي حرب الاستنزاف".

وينوه شبيليف، بأن هناك عوامل أطالت عمر هذه الحرب أهمها "الدعم الغربي بالتأكيد؛ فلولا ما قدم لكييف لما استمرت الحرب لأكثر من عام، وما يؤكد حديثي هو الحالة التي يعيشها الجيش الأوكراني حاليا مع نقص الدعم الغربي؛ فقد بات يخسر الأرض تدريجيا".

ويضيف: "العامل الثاني متعلق ببعض المشاكل التي كانت موجودة داخل الجيش الروسي، والتي أدت لتراجع في مساحة المناطق التي سيطر عليها في عام 2022".

ويؤكد شبيليف أن الوضع الداخلي للجيش الروسي "قد تغير حاليا فهناك نهضة حقيقة في القوات المسلحة الروسية، والتي نرى نتائجها حاليا، بالإضافة إلى الصناعة العسكرية التي تضاعفت وفي بعض القطاعات وصلت النسبة الانتاجية إلى 500%".