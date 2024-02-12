جون أفريك: "ديمقراطية السنغال" تعاني اضطرابا غير مسبوق

يعاني "النموذج أو التجربة الديمقراطية" في السنغال حالة اضطراب غير مسبوق، بعد قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية، وفق ما ذكرت مجلة "جون أفريك".

وفي تقرير للمجلة، فإنه "لا يزال التصويت على تأجيل الانتخابات الرئاسية حتى 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل، يثير أزمة سياسية في السنغال.. وأياً كانت نتيجة هذه الأزمة، فالأمل الوحيد لتخفيف التوترات هو الوعد برحيل الرئيس السنغالي ماكي سال بعد انتهاء ولايته القانونية في 2 أبريل/ نيسان المقبل".

وقال التقرير إن "السنغال بقيت لفترة طويلة تقدم نفسها باعتبارها دولة أفريقية طليعية، حيث يتيح التسامح وحرية الرأي مناقشة الأفكار حول إدارة الشأن العام".

وأفاد بأن "الولاية الرئاسية الثانية لماكي سال، تثير السخط، فمنذ اعتزامه الترشح لولاية ثالثة وتراجعه أمام موجة احتجاجية قوية، دخلت السنغال في حقبة من الاضطرابات الكبيرة والصدمات القوية، خاصة بعد اعتماد نواب الأغلبية مشروع قانون تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 15 ديسمبر / كانون الأول 2024".