بوتين: روسيا لن تستسلم وستمضي "بطريقتها الخاصة"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن روسيا لن تستسلم وستمضي قدما بطريقتها الخاصة، ولن تعزل نفسها عن العالم.

واعتبر بوتين، في كلمة له خلال "منتدى تكنولوجيات المستقبل"، أن بلاده تعلمت الدرس بعد أن "أغلق الشركاء الأجانب الباب" أمام روسيا.

وقال الرئيس الروسي: "توقع خصومنا أننا سوف نتراجع ونستسلم، لكن هذا لن يحدث، كما نقول في كثير من الأحيان في مثل هذه الحالات لن تتحرك روسيا إلا على طريقتها الخاصة، ولن تعزل نفسها عن أي شخص".

وأشار بوتين إلى أن النخب الحاكمة في بعض الدول فرضت ما وصفه بالحصار التكنولوجي، مؤكداً أن بلاده ستبني تعاوناً تكنولوجياً وعلمياً دولياً في ظل ظروف الحصار المعلن على روسيا من قبل النخب الحاكمة".

وأضاف: "اشترينا العديد من التقنيات الهامة من متجر شخص واحد (الغرب) التي ينتجها شخص واحد، وفي مرحلة ما، قاموا ببساطة بإغلاق الباب بإحكام أمامنا.. لقد تعلمنا الدرس".