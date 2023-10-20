هولندا تحذر مواطنيها من السفر إلى لبنان

حذّرت الحكومة الهولندية مواطنيها اليوم الجمعة من السفر إلى لبنان، وحثّت أيضا أولئك الذين ما زالوا في البلاد على "مغادرة لبنان في أقرب وقت ممكن"، لتحذو حذو دول أوروبية أخرى أصدرت هذا النوع من التوصيات لرعاياها.

وقالت الحكومة في بيان، "نتيجة للتطورات التي لا يمكن التنبؤ بها بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية، هناك توترات متصاعدة في لبنان".