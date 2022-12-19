الكنيست يمرر مشروع قانون يحصن نتنياهو من "متمردي الليكود"
مرر الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الثالثة، يوم الإثنين، مشروع قانون يحصن رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو من المتمردين في حزب "الليكود"، وذلك في أول قانون بالحملة التشريعية للائتلاف الحكومي الناشئ.
وقالت صحيفة "جيروزالم بوست" العبرية إنه "تم تمرير القانون الذي يلغي إمكانية انشقاق مجموعات صغيرة من أعضاء الكنيست عن أحزابهم وتشكيل فصيل جديد"، الأمر الذي يحول دون انشقاق أي من أعضاء الليكود المتمردين على نتنياهو عن كتلة اليمين.
وأوضحت الصحيفة أن "النص الجديد للقانون سيكون بديلًا عن النص القديم الذي يسمح لأربعة أعضاء كنيست على الأقل بالانفصال عن حزبهم وتشكيل فصيل جديد دون عواقب قانونية".
وأضافت: "حسب القانون الجديد سيحتاج ثلث أعضاء الكنيست من الحزب إلى الانفصال عن حزبهم في مجموعة من أجل تجنب العقوبات"، حيث تم تمرير مشروع القانون بتأييد 63 عضوًا بالكنيست مقابل معارضة 51 عضوًا.
وأشارت إلى أن "الائتلاف الناشئ يأمل تمرير قوانين أخرى الأسبوع المقبل لتسهيل تشكيل الحكومة الإسرائيلية"، مبينة: "لقد اجتازت القوانين بالفعل قراءاتها الأولى وتحتاج لتمرير قراءتين أخريين لاعتمادها رسميًا".
وحسب "جيروزالم بوست"، فإن "تمرير مشروع القانون أثار غضب أعضاء الكنيست عن كتلة اليسار، الذين هاجموا بدورهم القانون، واعتبروا أنه يؤثر على الديمقراطية في إسرائيل، ويأتي من أجل منح نتنياهو الحصانة الكاملة".
ولفتت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يبلغ نتنياهو الرئيس يتسحاق هرتسوغ أنه نجح بتشكيل حكومته بحلول منتصف ليل الثلاثاء، عندما تنتهي المهلة الثانية من التفويض الممنوح له.
وقالت إن الحكومة ستؤدي اليمين أمام الكنيست الأسبوع المقبل.