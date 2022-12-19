الكنيست يمرر مشروع قانون يحصن نتنياهو من "متمردي الليكود"

مرر الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الثالثة، يوم الإثنين، مشروع قانون يحصن رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو من المتمردين في حزب "الليكود"، وذلك في أول قانون بالحملة التشريعية للائتلاف الحكومي الناشئ.

وقالت صحيفة "جيروزالم بوست" العبرية إنه "تم تمرير القانون الذي يلغي إمكانية انشقاق مجموعات صغيرة من أعضاء الكنيست عن أحزابهم وتشكيل فصيل جديد"، الأمر الذي يحول دون انشقاق أي من أعضاء الليكود المتمردين على نتنياهو عن كتلة اليمين.